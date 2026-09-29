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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الصرف الصحي بالقاهرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع اللواء مهندس أشرف بركات، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، موقف تنفيذ مشروع توصيل الصرف الصحي بالتوسعات العمرانية شرق القاهرة "شمال وجنوب محور المشير طنطاوي"، ومشروع تحسين شبكات الصرف الصحي بالهضبة العليا والوسطى وتوسعات محطة الرفع الرئيسية بالمقطم بمحافظة القاهرة.

 وذلك في إطار المتابعة الدورية للمشروعات، ودفع معدلات التنفيذ، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه سير الأعمال.

البنية الأساسية لمياه الشرب والصرف الصحي

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن تنفيذ هذه المشروعات يأتي في إطار خطة وزارة الإسكان لمواصلة تطوير ودعم منظومة البنية الأساسية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورفع كفاءة الشبكات والمحطات القائمة، بما يتواكب مع الامتدادات العمرانية المتنامية، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمناطق المستفيدة.

مشروع توصيل الصرف الصحي

وفي هذا الإطار، أجرى اللواء مهندس أشرف بركات، زيارة ميدانية لمشروع توصيل الصرف الصحي بالتوسعات العمرانية "شمال وجنوب محور المشير طنطاوي"، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع ومعدلات تقدم الأعمال بمختلف مكوناته.

وخلال الجولة، تابع رئيس الجهاز الأعمال الجاري تنفيذها بمواقع محطات الرفع ومسارات خطوط الشبكات، واطلع على الموقف التنفيذي وخطة استكمال الأعمال المتبقية، حيث تم التوجيه بضرورة التعامل الفوري مع أي تحديات قد تؤثر على سير التنفيذ، والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية لضمان الالتزام بالبرنامج الزمني المستهدف.

ويخدم المشروع التوسعات العمرانية شمال وجنوب محور المشير طنطاوي، من خلال ربطها بمنظومة الصرف الصحي وصولًا إلى محطة معالجة الجبل الأصفر، ويشمل تنفيذ 3 محطات رفع، بالإضافة إلى خطوط الانحدار اللازمة لنقل التصرفات إلى منظومة المعالجة.

كما تفقد اللواء مهندس أشرف بركات مشروع تحسين شبكات الصرف الصحي بالهضبة العليا والوسطى وتوسعات محطة الرفع الرئيسية بالمقطم، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع والوقوف على مدى جاهزية مكوناته، حيث تابع رئيس الجهاز الأعمال الجاري تنفيذها ومعدلات الإنجاز بالموقع، مؤكدًا أهمية الإسراع في استكمال الأعمال المتبقية، والتنسيق بين مختلف الجهات المشاركة في التنفيذ، بما يضمن الانتهاء من المشروع وفق البرنامج الزمني المستهدف وتحقيق الاستفادة منه في أقرب وقت.

ويخدم المشروع مناطق الهضبة العليا والوسطى وحي الأسمرات، بطاقة استيعابية لمحطة الرفع الرئيسية تصل إلى 60 ألف م³ يوميًا، وتشمل الأعمال تنفيذ توسعات بمحطة الرفع الرئيسية، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة خطوط وشبكات الصرف الصحي المرتبطة بها، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة الصرف الصحي وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بالمناطق المستفيدة.

المجتمعات العمرانية الإسكان الصرف الصحي مياه الشرب التوسعات العمرانية شرق القاهرة جنوب محور المشير طنطاوي تحسين شبكات الصرف الصحي

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