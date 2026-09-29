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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تُصدر 4 قرارات إزالة لمخالفات بناء بالساحل الشمالي.. وأجهزة المدن تواصل حملاتها

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان
آية الجارحي

أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات إزالة لمخالفات بناء بمناطق تحت ولاية جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي.

جاء ذلك في إطار جهود الوزارة للتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

 

القرارات إزالة مخالفات البناء

وتضمنت القرارات إزالة مخالفات البناء المقامة بشارع أولاد مسعود شرق – شارع الإسكندرية – الحمام، قبلي طريق الإسكندرية – مطروح الساحلي، والمتمثلة في إقامة مبنى دور أرضي من البلوك الأبيض، بدون سقف وغير مشطب، وذلك دون ترخيص.

كما شملت القرارات إزالة مخالفات البناء المقامة بمدينة الحمام، بإحدى القرى السياحية، قبلي طريق الإسكندرية – مطروح الساحلي، والمتمثلة في قطعة أرض محاطة بسور بداخلها مبنى دور أرضي، مقام دون ترخيص، إلى جانب إزالة مخالفات البناء بالكيلو 74 بطريق الإسكندرية – مطروح الساحلي، والمتمثلة في مبنى خشبي محاط بسور من البلوك الأبيض، مقام على أرض مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك دون ترخيص.

وتضمنت القرارات كذلك إزالة مخالفات البناء المقامة بشارع مدرسة عمرو بن العاص بمدينة الحمام، والمتمثلة في إقامة مبنى دور أرضي من البلوك الأبيض، محاط بسور من البلوك الأبيض، وذلك دون ترخيص.

وفي إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي بالتصدي الحاسم لمخالفات البناء والإشغالات والتعديات، والحفاظ على الانضباط والمظهر الحضاري بالمدن الجديدة، واصلت أجهزة تنمية مدن الشيخ زايد وحدائق العاشر من رمضان وحدائق أكتوبر حملاتها المكبرة للتعامل الفوري مع المخالفات، وتنفيذ القرارات والإجراءات القانونية الصادرة بشأنها.

ففي مدينة الشيخ زايد، واصل جهاز تنمية المدينة تنفيذ حملاته المكبرة للتصدي للمخالفات والإشغالات، حيث أسفرت الحملات عن تنفيذ 15 قرارًا شملت الغلق والتشميع وقطع المرافق ورفع الإشغالات بعدد من المناطق والأحياء، بواقع 11 قرارًا بالمجاورة الثانية بالحي الحادي عشر، و4 قرارات بمنطقة الياسمين مول بالحي الرابع عشر.

كما واصلت إدارات الجهاز حملاتها لرفع الإشغالات بعدد من المناطق الحيوية، شملت الحي العاشر، وروضة زايد، وذلك للتعامل مع الإشغالات التي تعوق الاستخدام الطبيعي للأرصفة والممرات، والحفاظ على انتظام الحركة والمظهر العام للمدينة.

وفي مدينة حدائق العاشر من رمضان، نفذ جهاز تنمية المدينة حملة موسعة لإزالة التشوينات المخالفة وفرض الانضباط، وذلك في إطار تكثيف الحملات الميدانية للتعامل الفوري مع المخالفات والتصدي لكافة صور التعديات.

وشملت الحملة عددًا من المواقع بنطاق حي الواحة (17)، وأسفرت عن إزالة 4 تشوينات وأعمال بناء مخالفة، مع رفع آثار المخالفات وإعادة الانضباط إلى المواقع المستهدفة، والتعامل الفوري مع أوجه التعدي، بما يسهم في الحفاظ على الأراضي ومنع استغلالها في استخدامات مخالفة.

وفي مدينة حدائق أكتوبر، شن جهاز تنمية المدينة حملة موسعة بعدد من المناطق لرصد مخالفات البناء والتعامل معها في مهدها، وأسفرت الحملة عن إزالة فورية للردود الأمامي والجانبي لقطعة أرض بقطاع «ب» بمنطقة الفيروز «ابني بيتك 3»، إلى جانب إزالة الشدة الخشبية للردود الخلفي لقطعة أخرى بقطاع «ب» بمنطقة زهرة أكتوبر «ابني بيتك 7».

كما تم إيقاف أعمال مخالفة لتحويل جراج إلى استخدام سكني بإحدى العمارات بأحد الكمبوندات السكنية، فضلًا عن إزالة الشدة الخشبية لجزء من سقف الدور الرابع بقطعة أرض بمنطقة جاردينيا «ب».

وأكد مسئولو أجهزة المدن استمرار أعمال الرصد والمتابعة الميدانية بصورة يومية، والتعامل الفوري مع أي مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيالها، بما يضمن الحفاظ على الانضباط، ومنع استكمال الأعمال المخالفة أو فرض أي أمر واقع داخل المدن.

الإسكان المجتمعات العمرانية الساحل الشمالي الغربي مخالفات البناء الأراضي

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