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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حوار| رئيسة المجلس القومي للمرأة لصدى البلد: متى مُكِنَتْ المرأة مُكِنَت الأسرة

المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة مع الصحفية أمل مجدي
المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة مع الصحفية أمل مجدي
أمل مجدى

تهتم المستشارة أمل عمار ، منذ توليها منصب رئيسة المجلس القومي للمرأة بالعمل على أرض الواقع وتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة لتمكين المرأة المصرية في كل المجالات سواء اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية.

تؤمن المستشارة أمل عمار كما أوضحت أن دعم المرأة وتمكينها يمثلان محورًا رئيسيًا في جهود التنمية، لافتة أن المرأة تمتلك من الإمكانات والطاقات ما يؤهلها لتحقيق النجاح والمساهمة بفاعلية في تنمية المجتمع وكان لنا معها هذا الحوار…

هل اتجاهك لتمكين المرأة المصرية في الصعيد تحديداً نابع من أنها تعاني من صعوبة التمكين ؟

بالعكس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يساعد على تمكين المرأة المصرية في كل أنحاء مصر ، وهيئة تنمية الصعيد تعمل بنشاط وبازار صعيد مصر كان بناء على بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للمرأة وهيئة التنمية واستطعنا تمكين عدد كبير من السيدات من جميع محافظات الصعيد ليس فقط الموجودون في الأكشاك المخصصة لعرض منتجاتهم يل كل سيدة ورائها جيش من المتدربات والمنتِجات .

ما أهداف بازار صعيد مصر؟

يهدف البازار لدعم الحرف التراثية والصناعات اليدوية، وإبراز منتجات المرأة المصرية بمحافظات الصعيد، وفتح آفاق جديدة لتسويقها وتمكينها اقتصاديًا.

هل تحقق الهدف من البازار اليوم؟


استطعنا نقل الحرف اليدوية الموجودة في صعيد مصر إلى القاهرة ونفتح لهم أسواق جديدة لبيع منتجاتهم وسيصل إليهم السائحين والمصريين من كل مكان ونُعرف أولادنا بتراث بلدهم .

ما أهم الملفات والمشكلات التي تواجه المرأة المصرية؟


ملف التمكين الاقتصادي هو الأهم من الملفات التي نعتمد عليها فمتى مُكِنَتْ المرأة  مُكِنَت الأسرة والأبناء وحققنا ما نريد من تربية وأخلاق وتعليم جيد وثقافة.

المجلس شريك أساسي في لجنة مناهضة ختان الإناث كيف وصلنا في بعض المحافظات إلى صفر ختان؟

ذلك في إطار جهود مشتركة في إطار اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وكل جهات الدولة شريكة في هذه اللجنة واستطعنا عن طريق حملات طرق الأبواب نفتح كل بيت ونقول لهم أن هذه أصبحت جريمة في حق بناتهم ولابد من القضاء عليها.

عملك المشترك مع الوزيرات هل ينفي ما يقال عن أن النساء يصعب أن تعملن مع بعضهن؟

استحالة ودائما هناك تعاون ودعم وكما نرى أن المدربة سيدة والمنتجة سيدة والتي تشتري المنتجات سيدة وربنا يجعلنا سند لبعض وسواء سيدات أو رجال لابد أن نعمل معاً لأننا كلنا مواطنين داخل الدولة المصرية .

القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة المرأة أمل عمار المستشارة أمل عمار حوار رئيسة المجلس القومي للمرأة

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المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة مع الصحفية أمل مجدي

حوار| رئيسة المجلس القومي للمرأة لصدى البلد: متى مُكِنَتْ المرأة مُكِنَت الأسرة

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