بحضور وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة.. القومي للمرأة يفتتح بازار صعيد مصر

افتتح المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة بازار صعيد مصر منذ قليل بحديقة بي كايرو بالزمالك.

يقام بازار صعيد مصر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس الوزراء وفي إطار التعاون بين المجلس القومي للمرأة وهيئة تنمية الصعيد، بهدف دعم الحرف التراثية والصناعات اليدوية، وإبراز منتجات المرأة المصرية بمحافظات الصعيد، وفتح آفاق جديدة لتسويقها وتمكينها اقتصاديًا.



شهد البازار حضور عدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة، من بينهم الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة.



كما حضر الفعاليات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، واللواء الدكتور مصطفى ببلاوي، محافظ قنا، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، ودكتور محمد علي جبر، نائب محافظ المنيا، والدكتور بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، والإعلامي مصطفى بكري إلى جانب عدد من رؤساء مجالس ادارات القطاع الخاص ، وأعضاء وعضوات المجلس القومي للمرأة، وممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة.



