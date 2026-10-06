ميشيل ميلاد: محمد دياب ومصطفى غريب من أسباب نجاح «هي كيميا»

أكد الفنان ميشيل ميلاد أن الفنانين محمد دياب ومصطفى غريب من الفنانين المجتهدين والمميزين، مشيرًا إلى أنهما كانا سببًا رئيسيًا في نجاح مسلسل «هي كيميا».

وقال ميشيل ميلاد، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن تجربة العمل في المسلسل كانت ممتعة بالنسبة له، مؤكدًا أنه استمتع بالتعاون مع فريق العمل، خاصة الفنانين محمد دياب ومصطفى غريب.

التجارب الفنية

وأضاف أن هناك حالة من التناسق والتناغم ظهرت في المشاهد التي جمعته بالفنان مصطفى غريب، وهو ما ساهم في تقديم المشاهد بصورة طبيعية ومميزة، مؤكدًا أن التعاون بينهما كان من التجارب الفنية التي يعتز بها.