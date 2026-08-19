مارك فوتا: الأهلي الأفضل تاريخيًا في مصر.. والزمالك سيُنهي الدوري ثالثاً

كشف مارك فوتا، المدير الفني السابق لنادي الإسماعيلي، عن توقعاته للمراكز الثلاثة الأولى في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الجديد، واضعًا الأهلي في الصدارة يليه بيراميدز ثم الزمالك.

وقال “فوتا” في حواره عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: «توقعي للدوري المصري الممتاز هذا الموسم هو الأهلي في المركز الأول، وبيراميدز في المركز الثاني، والزمالك في المركز الثالث».

وأضاف أن مباريات الأهلي كانت الأصعب بالنسبة له خلال تجربته السابقة في الدوري المصري الممتاز، رغم نجاح فريقه في التغلب على المارد الأحمر مرتين، مرة في الدوري ومرة في دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح: «على المدى الطويل، الأهلي هو النادي الأقوى تاريخيًا في مصر، ولديه أفضل اللاعبين دائمًا، ثم يأتي الزمالك»، مشيرًا إلى أن قوة الأهلي وخبرته تجعله المرشح الأبرز للمنافسة على اللقب.

وأكمل حديثه عن بيراميدز، قائلًا إن النادي يحاول منافسة الأهلي والزمالك، ويقدم عملًا جيدًا للغاية، خاصة بعدما نجح في تحقيق المزيد من البطولات خلال الفترة الأخيرة، ما يجعله منافسًا قويًا على المراكز المتقدمة.

وتحدث فوتا عن الزمالك قائلًا: «الزمالك دائمًا أحد أنديتنا الصديقة، لذلك أتمنى لهم كل التوفيق، لكنهم غالبًا ما يعانون من صعوبات مالية في تكوين فريق جيد داخل الملعب، ولديهم مشاكل كثيرة خارج الملعب»، قبل أن يتمنى في النهاية التوفيق لجميع الأندية خلال الموسم الجديد.