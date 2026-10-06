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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أضا يكشف أرقام السلوفيني رادي أوبريونوفيتش حكم مباراة القمة

الزمالك والأهلي
الزمالك والأهلي
رباب الهواري

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة القمة المرتقبة بين الزمالك والأهلي، والتي يقودها الحكم السلوفيني رادي أوبريونوفيتش.

وأوضح أضا، خلال تقديمه برنامج الماتش المذاع على قناة «صدى البلد»، إن طاقم التحكيم يضم كلًا من:

حكم الساحة: رادي أوبريونوفيتش.

المساعد الأول: يوري برابروتنيك.

المساعد الثاني: جريجا كورديز.

الحكم الرابع: دافيد شمايتس.

حكم تقنية الفيديو VAR: ماتي يوج.

الحكم المساعد لتقنية الفيديو AVAR: دافيد جابروفيتش.

أرقام أوبريونوفيتش قبل قمة الزمالك والأهلي
ويبلغ الحكم السلوفيني رادي أوبريونوفيتش 36 عامًا، وحصل على الشارة الدولية عام 2017، قبل أن ينضم إلى قائمة حكام النخبة في أوروبا عام 2026.

وأدار أوبريونوفيتش 343 مباراة خلال مسيرته التحكيمية، أشهر خلالها 1407 بطاقات صفراء، بمعدل يقارب 4 إنذارات في المباراة الواحدة، إلى جانب 73 بطاقة حمراء، كما احتسب 85 ركلة جزاء.

وعلى المستوى الأوروبي، أدار الحكم السلوفيني 11 مباراة في بطولة دوري أبطال أوروبا، أشهر خلالها 48 بطاقة صفراء و4 بطاقات حمراء.

كما سبق لأوبريونوفيتش إدارة نهائي كأس سلوفينيا موسم 2019-2020، بينما كانت آخر مبارياته التحكيمية مواجهة فرنسا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية، والتي انتهت بفوز المنتخب الفرنسي بهدف دون رد.

ويستعد أوبريونوفيتش لخوض أولى تجاربه في مباراة القمة المصرية بين الزمالك والأهلي، وسط ترقب جماهيري كبير للمواجهة.

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