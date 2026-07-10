قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد وصول بعثة منتخب مصر بعد انتهاء المشاركة في كأس العالم
بينهم مصر.. وسطاء يتحركون لإنقاذ التفاهم الأمريكي الإيراني ومنع انهيار المفاوضات
أعلى سعر دولار بعد قرار الفائدة الآن
الاستعلامات توثق إنجازات الدولة في كتاب «الجمهورية الجديدة.. المشروعات القومية وتعزيز التنمية المستدامة»
المنافسة تشتد على صدارة هدافي كأس العالم.. من ينجح في حسم السباق؟
رخصة الزمالك وتهديد بالانسحاب.. كواليس بيان أبوريدة واقتراب مشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
مسؤول أمريكي: المحادثات الفنية مع إيران مستمرة
واشنطن: هجمات إيران على السفن المدنية أعمال إرهابية وانتهاك غير مقبول
تنسيق الدبلومات الفنية 2026 دبلوم تجارة.. قائمة الكليات والحد الأدنى المتوقع
بعد فحص 12 يوما.. "الطاقة الذرية" تمنح مصر صك الأمان النووي بالتزامن مع تركيب المفاعل الثاني
من الطب إلى الإعلام.. تنسيق الجامعات 2026 وتحديد الكليات المتاحة لكل طالب
مدرب المغرب بعد الهزيمة من فرنسا: الجدل التحكيمي لا يغير واقع المباراة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد استبداله أمام المغرب.. مبابي يوجه رسالة لجماهير فرنسا

مبابي
مبابي
رباب الهواري
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

طمأن قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي جماهير بلاده بشأن حالته البدنية عقب نهاية مواجهة المغرب في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أنه لا يعاني من أي إصابة مقلقة، وأن استبداله في الدقائق الأخيرة جاء لأسباب فنية بحتة، ضمن رؤية الجهاز الفني لإدارة المباراة بالشكل الأمثل.

وأوضح مبابي أن زميله ماتيتا كان أكثر جاهزية خلال الدقائق الأخيرة، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى إشراكه بدلاً منه، مشيرًا إلى أن اللاعب قدم مستوى جيدًا بعد نزوله إلى أرض الملعب، وكاد أن ينجح في تسجيل هدف، وهو ما اعتبره أمرًا إيجابيًا يعكس قوة المجموعة وتنوع الخيارات داخل المنتخب الفرنسي.

وتحدث نجم فرنسا عن عقلية الفريق في المرحلة الحالية من البطولة، مؤكدًا أن الجميع يدرك أن الطريق نحو اللقب لم ينته بعد، وأنه لا يوجد أي مجال للشعور بالراحة أو الاسترخاء قبل تحقيق الهدف الأكبر، وهو التتويج بكأس العالم.

وأضاف أن المنتخب سعيد للغاية بالتأهل إلى الدور نصف النهائي، لكنه يعلم جيدًا أن المواجهات المقبلة ستكون أكثر صعوبة من المباريات السابقة، في ظل ارتفاع مستوى المنافسة واقتراب البطولة من مراحلها الحاسمة، وهو ما يتطلب تركيزًا أكبر واستعدادًا كاملاً من جميع اللاعبين.

وأشار مبابي إلى أن منتخب فرنسا مستعد لمواجهة أي منافس في الدور المقبل، مؤكدًا ثقة اللاعبين في إمكاناتهم وقدرتهم على مواصلة المشوار حتى المباراة النهائية، مع الالتزام الكامل بتعليمات الجهاز الفني والعمل بروح جماعية داخل الملعب.

واختتم قائد المنتخب الفرنسي تصريحاته بالتأكيد أن المرحلة الحالية ستشهد التركيز على الاستشفاء واستعادة اللياقة البدنية بعد المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون أمام المغرب، قبل متابعة مباراة الدور ربع النهائي الأخرى للتعرف على المنافس المقبل في نصف النهائي، مشددًا على أن المنتخب الفرنسي سيدخل المواجهة المقبلة بعزيمة كبيرة ورغبة واضحة في مواصلة الانتصارات والاقتراب خطوة جديدة من الاحتفاظ بلقب كأس العالم.

مبابي منتخب فرنسا منتخب المغرب اخبار الرياضة كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

أسعار البنزين اليوم الجمعة بعد قرار رئيس الوزراء الأخير

منتخب المغرب

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026 .. الآن على صدى البلد

سعر الذهب

عيار 21 نزل 1800 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعر الذهب قبل قرار البنك المركزي

نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2026

نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2026 على صدى البلد|شوف درجاتك

لينك نتيجه الدبلومات الفنيه 2026

لينك نتيجه الدبلومات الفنيه 2026.. الآن عبر صدى البلد برقم الجلوس

أسعار الذهب

صعود قياسي للذهب في مصر.. التوترات الإقليمية تشعل الأسواق

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

الآن على صدى البلد|نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

أخبار أسوان| ختام امتحانات الثانوية الأزهرية.. الاستماع لمطالب المواطنين.. حملات مرورية..وإعتماد خطة التعبئة العامة

محافظ الوادي الجديد

بحد أدنى ٢٤٠ درجة.. محافظ الوادي الجديد تعتمد المرحلة الأولى من القبول بالصف الأول الثانوي العام

السيطرة على حريق بمركز شباب حي إماراتي ببورسعيد.. النيران تلتهم تكييفًا وجهاز كمبيوتر

السيطرة على حريق بمركز شباب حي إماراتي ببورسعيد

بالصور

أبرزها «خلي بالك من نفسك».. قائمة الأفلام المنتظرة فى شهر يوليو 2026

أفلام شهر يوليو 2026
أفلام شهر يوليو 2026
أفلام شهر يوليو 2026

طريقة عمل البسكويت الصحي بدقيق الحبة الكاملة.. بدون بيض أو حليب للدايت

طريقة عمل البسكويت الصحي بدقيق الحبة الكاملة
طريقة عمل البسكويت الصحي بدقيق الحبة الكاملة
طريقة عمل البسكويت الصحي بدقيق الحبة الكاملة

إنزال 550 ألف زريعة أسماك في 3 ترع بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

وزير الصناعة ومحافظ الشرقية يلتقيان مستثمري العاشر من رمضان ويتفقدان كبرى الصروح الصناعية

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد