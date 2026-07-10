أخبار أسوان| ختام امتحانات الثانوية الأزهرية.. الاستماع لمطالب المواطنين.. حملات مرورية..وإعتماد خطة التعبئة العامة

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق 9/7/2026 أحداث متنوعة.

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عقد اللقاءات الجماهيرية الأسبوعية حيث إستمع بشكل فردى إلى مطالب وشكاوى 40 مواطناً ومواطنة .

موجهاً الجهات التنفيذية المختصة بسرعة دراسة كل حالة ، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وفقاً للقوانين والإمكانات المتاحة بما يسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

https://www.elbalad.news/7032257

اختتمت منطقة أسوان الأزهرية، اليوم الخميس الموافق ٩ يوليو ٢٠٢٦ ، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول، للعام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ ، حيث أدى طلاب القسم الأدبي آخر امتحاناتهم في مادة الأدب والنصوص وسط أجواء من الهدوء والانضباط.

وفى إطار متابعته المستمرة لسير أعمال الامتحانات، تفقد فضيلة الدكتور سيد حسن، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، لجنة مجمع معاهد « الإمام الشعراوي بنين » ولجنة معهد فتيات الجزيرة، للاطمئنان على انتظام وانضباط أعمال الامتحانات.

https://www.elbalad.news/7032322

جهود متنوعة

تستكمل الحملات المرورية المكثفة التى يتم تنفيذها على مستوى المحافظة ، وبتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لتشديد الرقابة على سيارات النقل ومركبات التوك توك المترددة على محطات المواد البترولية ، ومتابعة مدى الإلتزام بالضوابط المنظمة .

وتواصل الأجهزة الأمنية بإشراف من اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان تنفيذ الحملات اليومية من خلال إدارة المرور بما يسهم فى تحقيق الإنضباط المرورى والحفاظ على سلامة المواطنين.

https://www.elbalad.news/7032357

اعتمد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان خطة التعبئة العامة وخطة المحافظة للكوارث والأزمات للعام الحالى 2026/2027، وذلك خلال ترؤسه لإجتماع اللجنة الدائمة للتعبئة العامة ، بحضور القيادات العسكرية والتنفيذية والأمنية ، ورؤساء الوحدات المحلية، فضلاً عن مديرى المديريات الخدمية والجهات المعنية.

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية التعامل بكل جدية مع الأزمات والكوارث ، وتعزيز جاهزية أجهزة الدولة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين .

https://www.elbalad.news/7032421