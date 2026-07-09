رئيس منطقة أسوان يشكر القائمين على امتحانات الثانوية الأزهرية..صور

اختتمت منطقة أسوان الأزهرية، اليوم الخميس الموافق ٩ يوليو ٢٠٢٦ ، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول، للعام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ ، حيث أدى طلاب القسم الأدبي آخر امتحاناتهم في مادة الأدب والنصوص وسط أجواء من الهدوء والانضباط.

وفى إطار متابعته المستمرة لسير أعمال الامتحانات، تفقد فضيلة الدكتور سيد حسن، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، لجنة مجمع معاهد « الإمام الشعراوي بنين » ولجنة معهد فتيات الجزيرة، للاطمئنان على انتظام وانضباط أعمال الامتحانات.

الثانوية الأزهرية

وأعرب رئيس منطقة أسوان الأزهرية عن خالص شكره وتقديره لجميع القائمين على أعمال الامتحانات، وفي مقدمتهم مديري المراحل، ومديري الإدارات التعليمية، وموجهي العموم، والموجهين، ورؤساء اللجان، والمعلمين، والإداريين، والعمال؛ لما بذلوه من جهود أسهمت فى خروج الامتحانات بصورة مشرفة تليق بمكانة الأزهر الشريف، موجهاً شكره وتقديره إلى محافظة أسوان، وإلى القيادات الأمنية، والجهات الصحية، والتنفيذية؛ على ماقدموه من تعاون وعطاء مع المنطقة طوال فترة الامتحانات.

كما وجه رئيس المنطقة التهنئة إلى الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بمناسبة انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.