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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أولوية لذوى الإعاقة.. محافظ أسوان يُواصل لقاءاته الجماهيرية الأسبوعية بالاستماع لـ 40 مواطنًا ومواطنة

اللقاء الجماهيرى
اللقاء الجماهيرى
محمد عبد الفتاح

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عقد اللقاءات الجماهيرية الأسبوعية حيث إستمع بشكل فردى إلى مطالب وشكاوى 40 مواطناً ومواطنة .

موجهاً الجهات التنفيذية المختصة بسرعة دراسة كل حالة ، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وفقاً للقوانين والإمكانات المتاحة بما يسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

فى ضوء حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين ، والتعرف على مشكلاتهم وإحتياجاتهم عن قرب ضمن مستهدفات رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى .

أولوية لذوى الإعاقة فى عرض المطالب وتلبية الإحتياجات

وأكد محافظ أسوان استمرار منح الأولوية لذوى الإعاقة خلال اللقاءات الجماهيرية، من خلال تخصيص الحالات الأولى لهم لعرض مطالبهم واحتياجاتهم، مع تكليف الجهات المختصة بسرعة تلبيتها، وتوفير أوجه الدعم والرعاية اللازمة، بما يعزز جهود الدولة فى تحقيق الدمج المجتمعى الكامل لهذه الفئة، وتهيئة بيئة داعمة لهم.

دعم إنسانى للأسر الأولى بالرعاية

وفى إطار الاهتمام بالحالات الإنسانية، وجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعى بسرعة دراسة عدد 14 من الحالات الأكثر احتياجاً، واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مساعدات مالية عاجلة من خلال مؤسسة التكافل، بما يساهم فى توفير الدعم اللازم للأسر الأولى بالرعاية، وتحسين ظروفها المعيشية.

فرص تشغيل للشباب ودعم الحالات الإنسانية

وفى إطار جهود المحافظة لخلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة ، وجه المهندس عمرو لاشين مديرية العمل بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص لتوفير فرص تشغيل مناسبة لعدد 11 من الشباب، بما يحقق لهم الاستقرار المعيشى ويوفر مصادر دخل مستدامة.

كما كلف محافظ أسوان مسئولى فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بسرعة توفير العلاج اللازم لعدد 4 من الحالات المرضية، والعمل على تقديم الرعاية الصحية المناسبة لهم، والتخفيف من معاناتهم.

كما كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بدراسة توفير "بايكات" داخل السويقات لعدد 5 من الحالات الإنسانية، مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية، بما يساعدهم على ممارسة أنشطتهم اليومية وتحسين مستوى دخولهم.

سرعة فحص الشكاوى والتنسيق بين الجهات التنفيذية

وفى ذات السياق ، وجه المحافظ مسئولى شركات مياه الشرب والصرف الصحى، الكهرباء ، والغاز الطبيعى ، وأيضاً مديرية التربية والتعليم، ومديرية الطرق ، والوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو ، بسرعة دراسة المطالب والشكاوى التى تم عرضها خلال اللقاء الجماهيرى، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها فى أسرع وقت، بما يحقق رضا المواطنين ويعزز جودة الخدمات.

تواصل محافظة أسوان عقد اللقاءات الجماهيرية الأسبوعية بما يعكس حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين ، وسرعة الإستجابة لشكواهم ، وتقديم الدعم اللازم للحالات الإنسانية ، وتوفير فرص العمل والرعاية الإجتماعية والصحية بما يسهم فى تحسين جودة الحياة وتحقيق رضا المواطنين.

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