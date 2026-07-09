أسوان: حملات مرورية لضبط المخالفين وتركيب أكواد تعريفية للتوك توك

تستكمل الحملات المرورية المكثفة التى يتم تنفيذها على مستوى المحافظة ، وبتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لتشديد الرقابة على سيارات النقل ومركبات التوك توك المترددة على محطات المواد البترولية ، ومتابعة مدى الإلتزام بالضوابط المنظمة .

وتواصل الأجهزة الأمنية بإشراف من اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان تنفيذ الحملات اليومية من خلال إدارة المرور بما يسهم فى تحقيق الإنضباط المرورى والحفاظ على سلامة المواطنين.

ضبط مركبات ورخص مخالفة

وفى هذا الإطار، أسفرت الحملات التى تم تنفيذها منذ بداية الأسبوع وحتى اليوم عن ضبط 11 سيارة منتهية التراخيص أو بدون تراخيص ، من بينها 3 سيارات نقل ، فضلاً عن ضبط 32 مركبة توك توك بدون لوحات معدنية أو بتراخيص منتهية، و54 دراجة نارية بدون لوحات أو تراخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تحرير مخالفات مرورية متنوعة

كما تمكنت الحملات من سحب 123 رخصة قيادة لتسبب قائديها فى إصدار أصوات مزعجة، بالإضافة إلى سحب 29 رخصة لسيارات أجرة لمخالفة خطوط السير، وذلك بخلاف الحملات المشتركة التى يتم تنفيذها بالتنسيق مع إدارة المواقف، فضلاً عن سحب 31 رخصة لسيارات نقل لمخالفة قرار منع سير سيارات النقل داخل مدينة إدفو.

متابعة تنفيذ منظومة تشغيل التوك توك



وفى إطار تنفيذ قرار محافظ أسوان الخاص بتنظيم عمل مركبات التوك توك، بلغ عدد المركبات التى تم حجزها إدارياً بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان منذ بدء تنفيذ القرار 60 مركبة، حيث تم الانتهاء من إجراءات 5 مركبات وتسليمها لأصحابها بعد سداد الغرامة المقررة، وتجديد التراخيص، وتركيب الكود التعريفى، بما يسمح لها بالعمل بصورة قانونية.

إستمرار تركيب الأكواد التعريفية

كما شهد الأسبوع الجارى إستمرار أعمال تركيب الأكواد التعريفية (الإستيكر) لمركبات التوك توك، حيث تم تركيب 24 كوداً على مستوى المحافظة ، فى إطار إستكمال إجراءات تقنين أوضاع المركبات، وتعزيز منظومة التشغيل الجديدة .



تواصل محافظة أسوان تنفيذ حملاتها المرورية والرقابية المكثفة على مستوى المراكز والمدن، لضبط المركبات غير المرخصة والمخالفات المرورية المختلفة، مع إستمرار تطبيق منظومة تشغيل التوك توك من خلال الحجز الإدارى وتركيب الأكواد التعريفية وتجديد التراخيص، بما يسهم فى تحقيق الانضباط المرورى، وتنظيم حركة المركبات، والحفاظ على سلامة المواطنين داخل الشارع الأسوانى.