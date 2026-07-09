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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يدعو الشباب للتسجيل في أكبر برنامج مجاني لتعلم الأمن السيبراني

جهود متنوعة
جهود متنوعة

فى ضوء إستراتيجية وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية ، وتعزيز الوعى بالأمن السيبرانى ، ودعم جهود الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو تحقيق تحول رقمى آمن ومستدام .

أعلن المعهد القومى للإتصالات  (NTI)، برعاية وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق النسخة الثالثة من "أكاديمية الأمن السيبرانى للنشء والشباب" (Cybersecurity SuperHero Academy)، والتى تعد أكبر برنامج تدريبى مجانى فى مجال الأمن السيبرانى على مستوى الجمهورية.

إشادة محافظ أسوان
ومن جانبه أشاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالجهود التى يقوم بها المعهد القومى للإتصالات ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى نشر الثقافة الرقمية ، وتوفير برامج تدريبية متخصصة للنشء والشباب .
وأكد المحافظ على أننا نسعى وفقاً لرؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرة ، وبناء الإنسان وتنمية قدراته الرقمية بإعتبار ذلك أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة ، داعياً أبناء المحافظة إلى سرعة التسجيل والإستفادة من هذه المنحة المجانية التى تسهم فى إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل الرقمى .

تنفيذ البرامج التدريبية بأسوان


وتشهد محافظة أسوان تنفيذ البرامج التدريبية للأكاديمية من خلال مقر المعهد القومى للإتصالات بفرع جامعة أسوان ، ومراكز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" ضمن خطة تستهدف تدريب أكثر من 6000 متدرب فى 17 محافظة بما يسهم فى إعداد جيل يمتلك المهارات الرقمية اللازمة لمواكبة متطلبات العصر .

تنمية الوعي الرقمى للنشء والشباب
وتستهدف المرحلة الأولى من البرنامج الأطفال والنشء من الفئة العمرية من 8 إلى 17 عاماً، بهدف تعزيز الوعى الرقمى ، وحماية البيانات والخصوصية ، وترسيخ مبادئ الإستخدام الآمن للتكنولوجيا ، على أن تتبعها مراحل تدريبية مخصصة لطلاب الجامعات والخريجين ، وذلك بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات  (NTRA)، والمركز الوطنى للإستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات  (EG-CERT)، إلى جانب نخبة من كبرى الشركات المحلية والدولية .

فتح باب التسجيل 
وأوضح المعهد القومى للإتصالات أن باب التسجيل للمرحلة الأولى مفتوح حالياً فى إطار حرصه على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أبناء محافظة أسوان للإستفادة من البرامج التدريبية المجانية ، وصقل مهاراتهم فى مجال الأمن السيبرانى والتقنيات الرقمية الحديثة .
تواصل وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، بالتعاون مع المعهد القومى للإتصالات تنفيذ برامجها لبناء القدرات الرقمية ونشر ثقافة الأمن السيبرانى من خلال إطلاق النسخة الثالثة من أكاديمية الأمن السيبراني للنشء والشباب ، والتى تشمل محافظة أسوان ضمن 17 محافظة بما يوفر فرصة تدريبية مجانية للنشء والشباب ، ويعزز من إعداد جيل واعى وقادر على التعامل الآمن مع التكنولوجيا والتحول الرقمى .

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