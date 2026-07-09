قبل اجتماع سعر الفائدة نزل 10 جنيهات.. تراجع جديد للذهب في الصاغة

تراجع سعر الذهب في مصر مرة آخري مع منتصف تعاملات مساء اليوم الخميس 9-7-2026 بالتزامن مع اقتراب اعلان البنك المركزي المصري لسعر الفائدة من قبل لجنة السياسيات النقدية.

سعر الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية في محلات الصاغة المصرية، نحو 10 جنيهات، ليصل مجمل ما فقده على مدار الأسبوع الجاري 80 جنيهًا في المتوسط.

سعر جرام الذهب

وسجل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له اليوم 5840 جنيها .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6674 جنيها للشراء و6628 جنيهًا للبيع .

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6118 جنيهًا للشراء و6076 جنيهًا للبيع .

سعر عيار 21

ووصل سعر 21 الأكثر انتشارًا 5840 جنيهًا للشراء و5800 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا نحو 5005 جنيًهًا للشراء و4971 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 46.72 ألف جنيه للشراء و 46.4 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4121 دولار للشراء و4121 دولار للبيع.