زيلينسكي: صواريخ باتريوت جديدة في طريقها إلى أوكرانيا

تستعد أوكرانيا لتلقي حزمة جديدة من الصواريخ الاعتراضية لمنظومة باتريوت PAC-3 في الأسابيع المقبلة، حسبما صرح الرئيس فولوديمير زيلينسكي، مع التحذير من أن الإمدادات الحالية لا تزال غير كافية لمواجهة حجم الهجمات الجوية الروسية.

وقال زيلينسكي في مقابلة أوردها موقع يونايتد 24 الإخباري الأوكراني إن أوكرانيا أمنت شحنة أخرى من الصواريخ الاعتراضية PAC-3 لكنه رفض تحديد موعد وصولها.

وقال زيلينسكي: "هناك حزمة واحدة من صواريخ PAC-3 قادمة - لن أقول متى - حزمة واحدة من PAC-3؛ لقد اتفقنا على ذلك. ولكن هذا ليس كافياً".

وأوضح الرئيس الأوكراني أنه بموجب مبادرة PURL، تقوم الدول الأوروبية والدول الشريكة الأخرى بتمويل عدد ثابت من الصواريخ الاعتراضية كل شهر. ومع ذلك، قال إن الإمدادات تقل كثيراً عن احتياجات أوكرانيا، حيث تطلق روسيا ما يقرب من ضعف عدد الصواريخ التي تتلقاها أوكرانيا من خلال البرنامج.

ووفقا لزيلينسكي، فإن كييف تسعى بالتالي إلى إبرام ترتيبات إضافية غير رسمية مع الدول الشريكة لتكملة مخزونها من الدفاع الجوي.

وقال: "هناك أيضا حزم بديلة لا نتحدث عنها علناً، عندما تنتزعها حرفيا من كل دولة. خمسة، عشرة، عشرون صاروخا من كل دولة هنا وهناك، حتى تتمكن أوكرانيا من البقاء على قيد الحياة".

وشدد زيلينسكي على أن توسيع نطاق الوصول إلى صواريخ باتريوت PAC-3 الاعتراضية يظل الحل الفوري الأكثر فعالية لحماية أوكرانيا من هجمات الصواريخ الباليستية.

وبحسب الرئيس الأوكراني، فإن الحل القابل للتطبيق الوحيد هو تطوير بديل لـ PAC-3.