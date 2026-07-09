لاعب ريال مدريد يحسم موقفه من تمثيل منتخب المغرب

حسم لاعب ريال مدريد الشاب تياجو بيتارش الجدل بشأن إمكانية تمثيل منتخب المغرب في المستقبل، مؤكدًا أن الأمر ليس ضمن أولوياته حاليًا، رغم حمله الجنسيتين المغربية والإسبانية.

ويُعد بيتارش أحد اللاعبين الذين يحق لهم تمثيل المنتخبين، إلى جانب إبراهيم دياز، بعدما تم تصعيده إلى الفريق الأول لريال مدريد خلال الموسم الماضي، حيث نجح في إثبات نفسه وحجز مكانًا ضمن صفوف الفريق.

ويواصل اللاعب تألقه أيضًا مع منتخب إسبانيا تحت 19 عامًا، الذي يستعد لخوض نهائي بطولة كأس أمم أوروبا للشباب أمام ألمانيا.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، قال بيتارش: "تركيزي الآن منصب على الفوز بالمباراة المقبلة، أما أي شيء يتعلق بالمستقبل فلا يزال بعيدًا، وعندما يحين وقته سيتم اتخاذ القرار".

وأضاف: "في الوقت الحالي أنا مع منتخب إسبانيا تحت 19 عامًا، وكل ما سيأتي لاحقًا سيأتي في موعده".

كما أوضح اللاعب أنه لم يتحدث حتى الآن مع لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأول، مؤكدًا أن تمثيل "لاروخا" على مستوى الفريق الأول يُعد حلمًا كبيرًا بالنسبة له.