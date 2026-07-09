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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ضبط الإعلام الرياضي بالأعلى للإعلام تثمن إنجاز المنتخب في المونديال

الأعلى للإعلام
الأعلى للإعلام
أ ش أ

ثمنت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، نيابة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، الأداء المشرف والإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم.

وأشادت اللجنة بجهود أبطال المنتخب الوطني الذين قدموا نموذجاً يحتذى به للشباب المصري، لاسيما بالقيادة الفنية الوطنية للفريق وعلى رأسها الكابتن حسام حسن، الذي نجح في صناعة حالة فريدة من الالتفاف الوطني حول الفريق.

وأكدت اللجنة أن هذا الأداء المشرف أكد مكانة ومحبة مصر والمصريين في قلوب الأشقاء العرب، وهو ما رصدته وسجلته وسائل الإعلام المختلفة؛ المحلية والعربية والعالمية، لتتحول هذه المشاركة إلى ملحمة تاريخية تلهم الأجيال المقبلة.

وأعربت اللجنة عن تقديرها الكبير لجهود الإعلاميين المصريين والإعلاميين من كل الدول العربية الشقيقة، الذين قدموا تغطية مهنية وحيادية تميزت بالموضوعية من أجل أداء رسالتهم الإعلامية بأمانة؛ الأمر الذي أسهم بوضوح في تهيئة المناخ الإيجابي الملائم للمنتخب الوطني، وجعل الأبطال يستشعرون مدى محبة ودعم الرأي العام لهم، والتفاف الملايين خلفهم طوال مشوارهم في المونديال.

وأشارت اللجنة إلى أنها كانت قد آثرت الانتظار حتى انتهاء مشاركة المنتخب الوطني في المونديال، لتبدأ في إجراء تقييم شامل لمجمل الأداء الإعلامي الرياضي الذي واكب مسيرة الفريق في البطولة، تمهيدًا للعرض على المجلس لاتخاذ ما يراه في ضوء ما يتضح من الفحص وما تلقى من شكاوى في هذا الشأن، طبقًا لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨.

الإعلام الرياضي الأعلى لتنظيم الإعلام الأداء المشرف المنتخب الوطني كأس العالم

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