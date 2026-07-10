قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد وصول بعثة منتخب مصر بعد انتهاء المشاركة في كأس العالم
بينهم مصر.. وسطاء يتحركون لإنقاذ التفاهم الأمريكي الإيراني ومنع انهيار المفاوضات
أعلى سعر دولار بعد قرار الفائدة الآن
الاستعلامات توثق إنجازات الدولة في كتاب «الجمهورية الجديدة.. المشروعات القومية وتعزيز التنمية المستدامة»
المنافسة تشتد على صدارة هدافي كأس العالم.. من ينجح في حسم السباق؟
رخصة الزمالك وتهديد بالانسحاب.. كواليس بيان أبوريدة واقتراب مشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
مسؤول أمريكي: المحادثات الفنية مع إيران مستمرة
واشنطن: هجمات إيران على السفن المدنية أعمال إرهابية وانتهاك غير مقبول
تنسيق الدبلومات الفنية 2026 دبلوم تجارة.. قائمة الكليات والحد الأدنى المتوقع
بعد فحص 12 يوما.. "الطاقة الذرية" تمنح مصر صك الأمان النووي بالتزامن مع تركيب المفاعل الثاني
من الطب إلى الإعلام.. تنسيق الجامعات 2026 وتحديد الكليات المتاحة لكل طالب
مدرب المغرب بعد الهزيمة من فرنسا: الجدل التحكيمي لا يغير واقع المباراة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قطر تقترب من استضافة كأس العالم للأندية 2029 بمشاركة قياسية

كأس العالم للاندية
كأس العالم للاندية
رباب الهواري
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تتجه أنظار الاتحاد الدولي لكرة القدم نحو دراسة مقترح جديد يقضي بإقامة بطولة كأس العالم للأندية لعام 2029 في دولة قطر خلال فصل الشتاء، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من الظروف المناخية المناسبة، وتكرار النجاح التنظيمي الذي حققته البلاد في استضافة البطولات الكبرى خلال السنوات الماضية.

وبحسب تقارير متداولة، فإن المشاورات بين مسؤولي الاتحاد الدولي والجهات المعنية قد بدأت بالفعل، من أجل بحث جميع الجوانب التنظيمية والفنية الخاصة بالبطولة، وسط اهتمام متزايد بإقامة النسخة المقبلة على الأراضي القطرية.

ولا يقتصر المقترح على تغيير موعد البطولة فقط، بل يشمل أيضًا زيادة عدد الأندية المشاركة من 32 فريقًا إلى 48 فريقًا، وهو ما سيمنح الفرصة لعدد أكبر من الأندية من مختلف القارات للمشاركة في الحدث العالمي، كما سيزيد من عدد المباريات ويرفع من القيمة التسويقية والفنية للمسابقة.

ورغم التقدم الذي تشهده المناقشات، فإن العقبة الرئيسية التي لا تزال تواجه المشروع تتمثل في تنسيق روزنامة الموسم الكروي، خاصة فيما يتعلق بفترات توقف الدوريات الأوروبية، إذ يتطلب تنظيم البطولة خلال الشتاء التوصل إلى اتفاق مع الاتحادات المحلية والأندية الكبرى لتفادي تعارض المواعيد مع المسابقات المحلية والقارية.

وفي المقابل، لا تقتصر المنافسة على قطر فقط، إذ أبدت المكسيك كذلك اهتمامًا رسميًا باستضافة البطولة، مستفيدة من بنيتها التحتية الرياضية واستعداداتها المستمرة لاستضافة الأحداث الدولية، ما يجعل سباق الاستضافة مفتوحًا حتى الآن.

ومن المنتظر أن يحسم الاتحاد الدولي لكرة القدم قراره النهائي خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من دراسة جميع الملفات المقدمة، مع مراعاة الجوانب التنظيمية والتجارية واللوجستية، إلى جانب ضمان توافق موعد البطولة مع أجندة كرة القدم العالمية، بما يحقق أفضل نسخة ممكنة للبطولة ويضمن مشاركة أبرز أندية العالم في منافسة مرتقبة قد تشهد أكبر عدد من الفرق في تاريخ المسابقة

كأس العالم للاندية اخبار الرياضة فيفا كوره عالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

أسعار البنزين اليوم الجمعة بعد قرار رئيس الوزراء الأخير

منتخب المغرب

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026 .. الآن على صدى البلد

سعر الذهب

عيار 21 نزل 1800 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعر الذهب قبل قرار البنك المركزي

نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2026

نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2026 على صدى البلد|شوف درجاتك

لينك نتيجه الدبلومات الفنيه 2026

لينك نتيجه الدبلومات الفنيه 2026.. الآن عبر صدى البلد برقم الجلوس

أسعار الذهب

صعود قياسي للذهب في مصر.. التوترات الإقليمية تشعل الأسواق

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

الآن على صدى البلد|نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات

ترشيحاتنا

لمرضي السكري

أكلات مهمة لمرضى السكري.. خيارات صحية تساعد على ضبط مستويات السكر في الدم

سلطة الزبادي

طريقة عمل سلطة الزبادي.. وصفة منعشة وسهلة تناسب المشويات في الصيف

الملتحمة

أسباب غير متوقعة وراء نزيف العين

بالصور

أبرزها «خلي بالك من نفسك».. قائمة الأفلام المنتظرة فى شهر يوليو 2026

أفلام شهر يوليو 2026
أفلام شهر يوليو 2026
أفلام شهر يوليو 2026

طريقة عمل البسكويت الصحي بدقيق الحبة الكاملة.. بدون بيض أو حليب للدايت

طريقة عمل البسكويت الصحي بدقيق الحبة الكاملة
طريقة عمل البسكويت الصحي بدقيق الحبة الكاملة
طريقة عمل البسكويت الصحي بدقيق الحبة الكاملة

إنزال 550 ألف زريعة أسماك في 3 ترع بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

وزير الصناعة ومحافظ الشرقية يلتقيان مستثمري العاشر من رمضان ويتفقدان كبرى الصروح الصناعية

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد