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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المصريين الأحرار : محطة الضبعة النووية عنوان لقدرة الدولة المصرية

عصام خليل
عصام خليل
حسن رضوان
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أعرب حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، عن بالغ تقديره لمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة النووية، مؤكدًا أن هذا الحدث يمثل محطة تاريخية جديدة في مسار المشروع النووي المصري، ويعكس ما وصلت إليه الدولة من قدرة على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى وفق أعلى المعايير الدولية.

وأكد الحزب أن محطة الضبعة النووية أصبحت أحد أبرز المشروعات القومية التي تجسد رؤية الدولة المصرية في بناء مستقبل قائم على العلم والتكنولوجيا والابتكار، ولم تعد مجرد مشروع لإنتاج الكهرباء، بل تمثل ركيزة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة، وتنويع مصادرها، ودعم مسيرة التنمية المستدامة، بما يرسخ استقلال القرار التنموي ويحافظ على حقوق الأجيال المقبلة.

ترسيخ أمن الطاقة والتنمية المستدامة

وأشار الحزب إلى أن التقدم المتسارع في تنفيذ المشروع يعكس الإرادة السياسية الصلبة للقيادة الحكيمة برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تبنت رؤية وطنية شاملة لإعادة بناء الدولة المصرية على أسس حديثة، ترتكز على التخطيط العلمي بعيد المدى، وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، وتعظيم القدرات الوطنية، بما يعزز مكانة مصر كقوة إقليمية فاعلة تمتلك مقومات التنمية الشاملة.

وأوضح الحزب أن الإنجازات المتتابعة في مشروع الضبعة النووية تؤكد نجاح الدولة في تنفيذ أحد أكثر المشروعات تعقيدًا على المستوى الفني والهندسي، بما يعكس كفاءة المؤسسات الوطنية وقدرتها على إدارة المشروعات العملاقة بالشراكة مع الخبرات الدولية، في إطار رؤية تستهدف تحقيق أمن الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وشدد حزب المصريين الأحرار على أن محطة الضبعة النووية تمثل استثمارًا استراتيجيًا في مصير بلادنا، وستسهم في تلبية احتياجات التنمية لعقود مقبلة، إلى جانب دعم الصناعة الوطنية، وتأهيل الكوادر البشرية، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، بما يعزز مكانة مصر على خريطة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ويؤكد قدرتها على مواكبة التطورات العالمية في قطاع الطاقة.

وتابع:" أن ما تشهده الدولة المصرية من إنجازات متلاحقة في مختلف القطاعات يجسد نجاح رؤية الجمهورية الجديدة، ويؤكد أن الإرادة الوطنية، حين تقترن بالتخطيط العلمي والعمل المؤسسي والانحياز لمصالح الوطن، قادرة على صناعة مستقبل أكثر قوة وازدهارًا واستقرارًا، لترسخ مصر مكانتها كدولة تبني حاضرها بثقة، وتصنع مستقبلها بإرادة لا تعرف المستحيل" .

الضبعة النووية حزب المصريين الأحرار النائب الدكتور عصام خليل

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