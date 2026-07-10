فتحي سند يوجه رسالة إلى المغرب بعد الخروج من كأس العالم: ما تحقق ليس صدفة

حرص الناقد الرياضي فتحي سند على توجيه رسالة دعم إلى المنتخب المغربي، عقب خسارته أمام فرنسا بنتيجة 2-0، وتوديعه منافسات كأس العالم 2026 من الدور ربع النهائي.

وكتب فتحي سند: «هاردلك لأسود الأطلس.. المشوار انتهى عند ربع النهائي، لكن ما قدمه المنتخب المغربي طوال البطولة يؤكد أن ما تحقق ليس صدفة، بل نتيجة مشروع كروي حقيقي وعمل متواصل».

وأضاف: «اليوم كان الفارق واضحًا أمام منتخب فرنسي يملك جودة وخبرة كبيرة، وحسم المباراة بنتيجة 2-0 عن استحقاق، ورغم الخروج، يبقى المغرب أحد أبرز المنتخبات العربية والأفريقية في السنوات الأخيرة، وقادر على العودة أقوى إذا استمر بنفس النهج».

واختتم رسالته قائلًا: «كل التحية للجمهور المغربي… واليوم هاردلك، وغدًا موعد جديد مع الحلم. نلتقي في مونديال 2030 بإذن الله»



