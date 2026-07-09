محلل رياضى: منتخب المغرب يتسطيع أن يحقق مفاجأة اليوم أمام فرنسا

قال هشام كمال، المحلل الرياضى: إنه لا شك ان المنتخبات الـ8 التى وصلت للربع النهائي فى كأس العالم يستحقوا هذا الوصول بشكل كبير سواء على مستوى الإستمرارية أو المباريات التى لعبوها.

وأضاف المحلل الرياضى خلال برنامج صباح الخير با مصر على القناة الأولى: أن منتخب المغرب يقدم نسخة أقوى من نسخة 2022 وهذا ما رأيناه فى مباراته مع هولاندا، مضيفا أن المغرب قادر على أن يحقق المفاجأة أمام فرنسا، بنسبة 40 لـ60%.

ونوه هشام كمال أن منتخب المغرب يمتلك شخصية تجعله يدخل المباريات الكبيرة بدون خوف، فناحيته الدفاعية أقوى بكثير من نسخة 2022.

وتابع المحلل الرياضى: لكن منتخب فرنسا هو المنتخب الوحيد الذى نستطيع ان نفول هنه أنه يمتلك منتخبين، واحد فى المعلب والآخر على دكة البدلاء.