حلمي النمنم: مصر تجاوزت تحديات ما بعد 30 يونيو وهي المنتصر الحقيقي في مباراة الأرجنتين

أكد الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مسيرة البناء والتنمية منذ ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أن العديد من القضايا التي كانت تشغل الدولة في أعقاب أحداث 3 يوليو تم تجاوزها خلال السنوات الماضية.

وقال "النمنم" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، إن الاحتفال بمرور 13 عامًا على ثورة 30 يونيو يأتي في ظل تحقيق الدولة عددًا من الإنجازات الكبرى، من بينها إنشاء المتحف المصري الكبير، إلى جانب مشروع المونوريل، الذي أوضح أن فكرته كانت مطروحة في مصر منذ خمسينيات القرن الماضي قبل أن تدخل حيز التنفيذ.

وأضاف أن ما حققته مصر في بطولة كأس العالم يمثل إنجازًا وطنيًا، معتبرًا أن "المنتصر الحقيقي هو مصر"، مشيرًا إلى أن البلاد حظيت بتعاطف دولي واسع واهتمام من وسائل الإعلام العالمية، كما أشاد بما وصفه بالأداء الوطني للمدرب المصري، وإعلانه شعار "لا للتمييز".

وأشار وزير الثقافة الأسبق إلى أن الحشد الجماهيري الداعم للمنتخب داخل مصر وخارجها، إلى جانب الدعم العربي، أعاد إلى الأذهان مشاهد الحشد الشعبي التي شهدتها ثورة 30 يونيو.

وفي سياق آخر، قال النمنم إن الجهات التي أبدت رفضها لإنجاز "الأوكتاجون" تتمثل - وفقًا لرؤيته - في إسرائيل وجماعة الإخوان، معتبرًا أنهما "وجهان لعملة واحدة".