الجيش الإيراني: سنواصل وبكل قوة منع تحقيق أهداف وأطماع الرئيس الأمريكي الأخرق

أعلن الجيش الإيراني استهدافه بالطائرات المسيرة منظومة باتريوت في الكويت ورادارات الأقمار الصناعية في قطر ومستودعات الوقود التابعة للجيش الأمريكي في البحرين.

وقال الجيش الإيراني في بيان له “ جاء ذلك ردا على الهجمات الأمريكية ضد البلاد”.

وشدد الجيش الإيراني في بيانه على أنه سيواصل وبكل قوة، ومن دون أي شروط، منع تحقيق أهداف وأطماع الرئيس الأمريكي الأخرق، وسندافع عن القيم العليا للثورة الإسلامية حتى تحقيق النصر النهائي.

وفي وقت لاحق ، أفادت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية، بأن 8 من أفراد الجيش الإيراني قتلوا في هجمات أمريكية استهدفت المناطق الجنوبية من إيران.

وذكرت الشبكة الأمريكية، أن الضحايا كانوا من القوات الجوية والبحرية، وقتلوا جراء غارات شنت في مدينتي بندر عباس وبوشهر.