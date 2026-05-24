أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 وصل 5850 جنيها

يشهد سوق الذهب في مصر متابعة يومية مكثفة من جانب المواطنين والمستثمرين، في ظل التقلبات الاقتصادية التي تنعكس بشكل مباشر على أسعار الذهب داخل الأسواق المحلية، سواء في عمليات البيع أو الشراء.

وتواصل الأسعار تحركاتها المتذبذبة متأثرة بعدد من العوامل الاقتصادية والسياسية العالمية، التي تلعب دورا رئيسيا في تحديد اتجاهات السوق خلال الفترة الحالية.

أسعار الذهب في مصر

ويواصل الذهب تعزيز مكانته كأحد أبرز أدوات الادخار والاستثمار الآمن، خاصة في أوقات الاضطرابات الاقتصادية وعدم استقرار الأسواق المالية، ما يدفع شريحة كبيرة من المواطنين إلى متابعة تغيرات الأسعار بصورة مستمرة لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع.

أسعار الذهب الان

العيارسعر البيع سعر الشراء

عيار 24 7,800 جنيه7,745 جنيه

عيار 21 6,825 جنيه6,775 جنيه

عيار 18 5,850 جنيه5,805 جنيه

عيار 14 4,550 جنيه4,515 جنيه

الجنيه الذهب54,600 جنيه 54,200 جنيه

الأونصة بالجنيه242,605 جنيه 240,830 جنيه

الأونصة بالدولار 4,505.72 دولار

أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتحدد أسعار الذهب عالميا وفقا لعدة عوامل اقتصادية مؤثرة، يأتي في مقدمتها معدلات العرض والطلب، حيث يؤدي ارتفاع الطلب مقابل انخفاض المعروض إلى صعود الأسعار، في حين يسهم تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج العالمي في انخفاض قيمة المعدن الأصفر.

كما تؤدي أسعار الفائدة دورا محوريا في حركة أسواق الذهب، إذ يدفع انخفاض الفائدة المستثمرين إلى زيادة الإقبال على الذهب باعتباره ملاذا آمنا للحفاظ على قيمة المدخرات، وهو ما ينعكس عادة على ارتفاع الأسعار عالميا.

وتتأثر الأسواق أيضا بتحركات أسعار النفط، إلى جانب الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية، حيث يتجه المستثمرون خلال فترات الأزمات وعدم الاستقرار إلى الاستثمار في الذهب كوسيلة للتحوط من المخاطر وتقلبات الأسواق المالية، ما يعزز الطلب عليه ويرفع من قيمته.

الذهب افضل استثمار

ويحافظ الذهب على مكانته كخيار استثماري مفضل لدى قطاع واسع من المواطنين والمستثمرين، بفضل قدرته على الحفاظ على القيمة في أوقات التقلبات الاقتصادية والتحديات المالية، الأمر الذي يجعله من أبرز أدوات الادخار الآمن على المدى الطويل.

ومن المتوقع أن يستمر الاهتمام بسوق الذهب خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار تأثر الأسعار بالتطورات الاقتصادية العالمية وتحركات الأسواق الدولية، ما يبقي المعدن الأصفر تحت المراقبة المستمرة من قبل المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.