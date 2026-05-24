ثابت بدون تغيير.. سعر الذهب يسجل 6810 جنيهًا بأول تعاملات اليوم

شهد سعر الذهب في مصر؛ استقرارًا مع أول تعاملات له صباح اليوم الأحد 24-5-2026 بدون تغيير يذكر على مستوى الصاغة المختلفة.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب ثباتًا على مستوى الأعيرة الذهبية بدون تغيير.

تحركات الذهب

وارتفع سسعر الذهب ما يقارب من 10 جنيهات أمس ؛ بعد أن تراجع بقيمة 40 جنيهًا خلال اليومين الماضيين عقباعلان حسم سعر الفائدة في البنوك

آخر تحديث سعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر الذهب في محلات الصاغة 6825 جنيها.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7800 جنيه للشراء و 7742 جنيها للبيع .

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7150 جنيها للشراء و7097 جنيها للبيع .

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6825 جنيها للشراء و6775 جنيها للشراء.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5850 جنيها للشراء و5807 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 54.6 ألف جنيه للشراء و 54.2 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4510 دولار للشراء و 4508 دولار للبيع.