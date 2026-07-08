منة القيعي تتحسر على خروج منتخب مصر: كان نفسي نفرح يوم كمان

أعربت الشاعرة الغنائية منة القيعي عن حزنها بعد انتهاء مشوار منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدة أن أكثر ما أحزنها هو ضياع فرصة استمرار أجواء الفرحة التي عاشها المصريون خلال البطولة.

ونشرت منة القيعي رسالة عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، كتبت فيها: «أنا أكتر حاجة مزعلانى إن كان نفسى الناس تنزل وتفرح فى الشارع، كان نفسى جدا فى يوم الستات بتزغرط، والشباب بيضحك والأغانى مالية الشوارع، والبهجة فى البيوت، أحضان وتسقيف وصواريخ فى السما وأعلام وهتاف.. كان نفسى فى يوم كمان كدا.. بقالنا كتير مافرحناش.. عشان كدا كنت شبطانة إنها تطول… كنت فى عرض يوم كمان».

وحظيت كلمات منة القيعي بتفاعل واسع من متابعيها، الذين شاركوها مشاعر الحزن على انتهاء مشوار الفراعنة، مشيدين في الوقت نفسه بالأداء القوي الذي قدمه المنتخب خلال البطولة



يذكر أن منتخب مصر كان قد ودع منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16، بعد خسارته أمام نظيره الأرجنتينى بنتيجة 3-2، فى المباراة التى أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، رغم الأداء القوى والروح القتالية التى قدمها الفراعنة على مدار اللقاء.





