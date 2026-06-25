منة القيعي تكشف تفاصيل أغنية «يا مصر بتعمليها إزاي».. وخالد عصام يعلق

كشفت الشاعرة والمؤلفة منة القيعي تفاصيل جديدة تتعلق بأغنية «هنا مصر» التي حققت انتشارًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع تفاعل الجمهور الكبير مع جملة «يا مصر بتعمليها إزاي»، والتي تحولت إلى واحدة من أكثر العبارات تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعربت منة القيعي عن سعادتها الكبيرة بالنجاح الذي حققته الأغنية وردود الفعل الإيجابية التي تلقتها من الجمهور، مؤكدة أن العمل حظي بحب واسع منذ طرحه، وهو ما ظهر بوضوح من خلال حجم التفاعل والمشاركات المختلفة المرتبطة بالأغنية.

وحرصت منة على توضيح حقيقة صاحب الجملة الشهيرة التي ارتبطت بالأغنية، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع «فيس بوك» أنها ليست صاحبة عبارة «يا مصر بتعمليها إزاي»، موضحة أن الفضل في هذه الجملة يعود إلى الشاعر والمؤلف خالد عصام.

وقالت منة القيعي في منشورها: «سعيدة جدًا بانتشار أغنية هنا مصر وحبكم ليها، وكل شوية حد يبعتلي حاجة عليها.. على فكرة خالد هو اللي قال يا مصر بتعمليها إزاي، مش أنا».

وكشف هذا التصريح جانبًا من كواليس كتابة الأغنية، بعدما اعتقد الكثيرون أن منة القيعي هي صاحبة العبارة التي لاقت صدى واسعًا بين الجمهور وأصبحت تستخدم في العديد من المواقف اليومية للتعبير عن الدهشة والفخر والسخرية في الوقت نفسه.

من جانبه، رد خالد عصام على إشادة منة القيعي برسالة حملت الكثير من التقدير والمحبة، حيث نشر عبر صفحته الرسمية منشورًا وجه خلاله التحية لها، مؤكدًا أنها شريكة النجاح في العمل.

وكتب خالد عصام: «تحية خاصة للكاتبة الكبيرة والأخت السالكة وشريكة النجاح، اللي عارفة مصر بتعملها إزاي، منة عدلي القيعي».

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه الأغنية تحقيق انتشار واسع، حيث ارتبطت بالاحتفالات والأجواء الوطنية، وأصبحت جملة «يا مصر بتعمليها إزاي» واحدة من أكثر العبارات تداولًا بين الجمهور، لتتحول من مجرد كلمات داخل أغنية إلى تعبير شعبي يعكس حالة الفخر والانبهار التي يشعر بها المصريون في العديد من المناسبات.

ويؤكد النجاح الكبير الذي حققته الأغنية قدرة الكلمات البسيطة والصادقة على الوصول إلى الجمهور، خاصة عندما تعبر عن مشاعر جماعية وحالة وجدانية مشتركة، وهو ما جعل الأغنية تحتفظ بمكانتها بين الأعمال الأكثر تداولًا خلال الفترة الأخيرة.