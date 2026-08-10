الأهلي: نسعى للتتويج بالكونفدرالية والعودة إلى دوري أبطال إفريقيا

أكد سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن الفريق الأحمر يتعامل مع بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بكل جدية، مشددًا على أن المشاركة في البطولة تمثل تحديًا مهمًا للنادي، وليست مجرد مشاركة عابرة بعد الابتعاد عن دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح شلبي أن بطولة الكونفدرالية لها أهمية كبيرة على مستوى المنافسات الإفريقية، كما تمنح الفريق نقاطًا تدخل ضمن معايير لقب نادي القرن، وهو ما يزيد من دوافع الأهلي لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة خلال مشواره في البطولة.

وقال المدير التنفيذي للأهلي إن البعض يحاول التقليل من أهمية المشاركة في الكونفدرالية، مؤكدًا أن البطولة لها نقاط تُضاف إلى رصيد الأندية في المنافسة المتعلقة بلقب نادي القرن.

وأشار إلى أن الأهلي يحتل صدارة ترتيب نادي القرن حتى الوقت الحالي، وهو ما يمثل حافزًا إضافيًا للفريق من أجل مواصلة حصد النقاط والألقاب القارية، والحفاظ على مكانته التاريخية على مستوى القارة الإفريقية.

وشدد سعد شلبي على أن النادي الأهلي لا يتعامل مع جماهيره بمنطق التبرير، ولا يحاول تصوير بطولة الكونفدرالية على أنها البطولة الأهم فقط بسبب عدم المشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

وأكد أن الأهلي يحترم القوانين واللوائح المنظمة للمسابقات الإفريقية، ويتعامل مع كل بطولة يشارك فيها بمنتهى الجدية، بغض النظر عن اسمها أو مكانتها.

واختتم شلبي تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي سيقاتل من أجل المنافسة على لقب الكونفدرالية الإفريقية، والعمل على التتويج بالبطولة لإضافة لقب قاري جديد إلى خزائن النادي.

وأضاف أن الهدف الأساسي في الوقت نفسه يتمثل في العودة إلى المكان الطبيعي للأهلي، وهو المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن الفريق سيستغل مشاركته في الكونفدرالية كحافز لاستعادة موقعه بين كبار القارة، ومواصلة كتابة التاريخ على المستوى الإفريقي.



