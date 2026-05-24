محافظ دمياط: نتابع ميدانيا تطوير 5 قرى بـ خطوة لقرية أفضل

أكد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، أن المحافظة تعمل بكامل أجهزتها التنفيذية كمنظومة متكاملة لتسريع وتيرة العمل بمبادرة “خطوة لقرية أفضل" والتي تهدف الي إحداث تحسينات سريعة وملموسة بمستوى الخدمات الأساسية والبيئة داخل القرى، لحين بدء تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالقرى المستهدفة.

وعلى هذا الصعيد،،أجرى الدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط، جولة ميدانية موسعة لمتابعة سير العمل بمشروعات التطوير ورفع الكفاءة بعدد من قرى ومناطق المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، بشأن المتابعة المستمرة للمشروعات التنموية والخدمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جوله لمتابعة التطوير

وشملت الجولة متابعة أعمال التطوير الجارية بمناطق وقرى السنانية، والخياطة، وعزب النهضة، والشيخ درغام، والسيالية، ضمن مبادرة “خطوة لقرية أفضل”، التي تُنفذ تحت رعاية محافظ دمياط، وبإشراف ومتابعة ميدانية من نائب المحافظ، بهدف الارتقاء بالبنية التحتية والخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

انجاز مشروعات

وخلال الجولة، أشاد نائب المحافظ بمعدلات التنفيذ والجهود المبذولة بمواقع العمل، مؤكدًا أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشروعات وتحقيق الاستفادة القصوى لأهالي القرى المستهدفة.

وفي سياق متصل، شدد الدكتور محمد فوزي، على ضرورة التصدي الحاسم لكافة مظاهر التعديات والإشغالات، موجّهًا الأجهزة التنفيذية بسرعة رفع التعديات على حرم الطريق العام لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين، مع تكثيف حملات مراجعة تراخيص المحال التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

كما وجّه نائب المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مع تكثيف أعمال الصيانة والمتابعة الدورية لشبكات الإنارة العامة والطرق، لضمان جاهزيتها وتحقيق السيولة المرورية، إلى جانب استمرار الحملات الميدانية لضبط الإشغالات والأسواق خلال فترة العيد.

وأكد نائب محافظ دمياط، في ختام جولته، أن المحافظة تعمل بكامل أجهزتها التنفيذية كمنظومة متكاملة لتسريع وتيرة العمل بمبادرة “خطوة لقرية أفضل”، بما يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.