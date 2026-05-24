محافظ الغربية يشهد إطلاق مليون زريعة من أسماك البلطي النيلي بفرع دمياط بقرية ميت بدر حلاوة

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، اليوم، فعاليات إطلاق مليون زريعة من أسماك البلطي النيلي بفرع دمياط بقرية ميت بدر حلاوة التابعة لمركز سمنود.

وذلك بمشاركة أهالينا بالمركز، وفي إطار جهود الدولة لتنمية الثروة السمكية وتعزيز المخزون السمكي بنهر النيل، وذلك بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد المحافظ خلال الفعالية أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بتنمية البحيرات والمسطحات المائية ورفع كفاءتها، بما يضمن استدامة الموارد السمكية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، إلى جانب دعم جهود توفير البروتين الحيواني للمواطنين بأسعار مناسبة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشار إلى أن هذه الخطوة تستهدف دعم التوازن البيئي داخل نهر النيل من خلال تنمية الأسماك الطبيعية ذات المواصفات الصحية، بما يسهم في تحسين جودة المياه وتحقيق ما يعرف بالمقاومة البيولوجية، إلى جانب تعزيز الإنتاج السمكي بشكل مستدام.

وأضاف اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، التابع لمجلس الوزراء، يواصل تنفيذ خطة طموحة تستهدف زيادة معدلات الإلقاء السمكي بالمحافظة، موضحًا أن المستهدف في الغربية يصل إلى نحو 3 ملايين زريعة سنويًا ضمن خطة شاملة للتوسع في هذا المجال.

تحسين الثروة السمكية

وأوضح المحافظ أن هذه المشروعات لا تقتصر على الجانب البيئي فقط، بل تمتد آثارها إلى دعم الصيادين وخلق فرص عمل جديدة، والمساهمة في الحد من ارتفاع أسعار البروتين الحيواني، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

دعم المبادرة التنموية

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة ماضية في دعم كل المبادرات التنموية التي تحقق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية، وتخدم أهالينا وتدعم توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.