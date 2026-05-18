الدكتور محمد حسين يترأس اجتماعا موسعاً للجنة العليا للتصنيفات الدولية بجامعة طنطا

الغربية أحمد علي

عقد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، اجتماعاً موسعاً للجنة العليا للتصنيفات الدولية بمقر إدارة الجامعة، وذلك لاستعراض المؤشرات الحالية ومناقشة الخطط المستقبلية الرامية إلى تعزيز مكانة الجامعة في التصنيفات العالمية المختلفة، وضمان استدامة التطوير الأكاديمي والبحثي.

توجيهات جامعة طنطا 

وشهد الاجتماع حضور نواب رئيس الجامعة وأعضاء اللجنة العليا، حيث شارك الدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور السيد العجوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حنتيرة عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

تحرك تنفيذي 


أكد الدكتور محمد حسين حرص الجامعة الشديد على بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق طفرات جديدة ومتتالية في التصنيفات الدولية، مشيراً إلى أن القفزات التي شهدتها الجامعة مؤخراً لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت نتاج عمل دؤوب ومجهودات مخلصة تم استثمارها على مدار عدة سنوات ماضية، وأضاف رئيس الجامعة أن النجاح الحالي يرتكز على إتاحة البيانات وتدقيقها بأعلى مستويات الجودة، بجانب الاعتماد على فرق عمل متخصصة بجميع القطاعات.

تبادل الخبرات 

قدم الدكتور محمد الششتاوى مدير المركز الجامعي للتصنيف الدولي، عرضا مفصلاً تناول موقف جامعة طنطا في التصنيفات الدولية والإقليمية المختلفة، واستعرض ما حققته الجامعة من تقدم ملموس في عدد من التصنيفات العالمية والتخصصية، بالإضافة إلى تحقيق مراكز متقدمة في مختلف المجالات، وأكد أن هذه النتائج تعكس بوضوح تطور الأداء الأكاديمي والبحثي والمؤسسي للجامعة خلال الفترة الأخيرة،  كما أوضح أنه تم الانتهاء من إرسال بيانات معظم التصنيفات الدولية المستهدفة، وجارٍ العمل حالياً على إعداد بيانات وأدلة بعض التصنيفات الأخرى وفقاً للجداول الزمنية المحددة لكل تصنيف.

رفع كفاءة الخبرات 

وشهد الاجتماع مناقشة مستفيضة لعدد من المقترحات الحيوية الداعمة لمؤشرات التصنيف الدولي للجامعة، وفي مقدمتها ملف الاستدامة البيئية وتحويل الحرم الجامعي إلى بيئة خضراء صديقة للبيئة تماشياً مع المعايير الدولية، كما تم مراجعة مؤشرات التواجد الرقمي للجامعة على الشبكة العنكبوتية وتطوير المواقع الإلكترونية الرسمية لضمان سهولة الوصول إلى الأبحاث والمخرجات العلمية، بما يسهم في رفع التقييم العالمي للجامعة في مؤشرات الرؤية والانتشار الرقمي.

جدير بالذكر أن الاجتماع شهد حضور الدكتورة وسام صلاح المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للأداء المؤسسي، والدكتورة ندا الشناوى مدير المركز الرئيسي للخدمات الالكترونية والمعرفية، والدكتورة هاجر علم الدين المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص، والدكتورة أمل عبد الستار مدير امركز الرئيسي للخدمات المجتمعية، والدكتورة شهيرة شرف الدين مدير المركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين، والدكتور محمد الششتاوى مدير المركز الجامعي للتصنيف الدولي،  لدراسة تقارير الأداء الخاصة بكل قطاع ومواءمتها مع المعايير الدولية.

