نهاية غير متوقعة لملف جراديشار مع النادي المجري

أكد الناقد الرياضي محمود شوقي، أن النادي الأهلي كان يترقب تفعيل بند شراء اللاعب جراديشار من ناديه المجري مقابل 2 مليون يورو، إلا أن الأمور لم تسر كما كان مخططًا لها.

وأوضح شوقي خلال تصريحات تلفزيونية" أن إدارة الأهلي فوجئت بعدم رغبة النادي المجري في تفعيل خيار الشراء، رغم وجود توقعات سابقة بأن تتم مفاوضات لتخفيض المقابل المالي أو الوصول لاتفاق ودي بين الطرفين.

وأضاف أن الموقف الحالي يشير إلى عودة اللاعب جراديشار إلى صفوف الأهلي، على أن يتم خلال الفترة المقبلة حسم مصيره سواء من خلال تسوية مالية ورحيله بشكل نهائي، أو خروجه مرة أخرى على سبيل الإعارة.