جراديشار يتواصل مع مسؤولي الأهلي لحسم مصيره

كشف الإعلامي أحمد حسن عن تطورات جديدة بشأن موقف اللاعب جراديشار داخل النادي الأهلي، في ظل الغموض المحيط بمستقبله خلال الفترة المقبلة.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك: “خاص.. جراديشار تواصل مع مسئولي الأهلي وطلب تحديد موقفه في الموسم المقبل”.



استقر الدنماركي ييس توروب المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على استبعاد يلسين كامويش مهاجم الفريق من حسابات مواجهة المصري البورسعيدي المقبلة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي القادمة

وتعد المباراة المرتقبة هي الأخيرة للمارد الأحمر في مشواره ببطولة الدوري خلال الموسم الجاري، حيث يفضل الجهاز الفني الاعتماد على العناصر الأكثر جاهزية من الناحية الفنية والبدنية، في ظل أهمية اللقاء ورغبة الفريق في إنهاء الموسم بصورة قوية.

جاء خروج كامويش من القائمة الفنية للمباراة بعدما تراجع ترتيبه في حسابات الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع اكتمال جاهزية عدد من اللاعبين في الخط الأمامي، إلى جانب رغبة المدرب في الحفاظ على التوازن الفني داخل التشكيل الأساسي.

ويواصل الأهلي استعداداته للمواجهة المرتقبة وسط حالة من التركيز داخل صفوف الفريق، أملا في تحقيق الفوز وإنهاء الموسم المحلي بنتيجة إيجابية ترضي جماهير القلعة الحمراء.