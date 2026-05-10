بعد مباراة المصري.. مروان عثمان يغادر الأهلي رسميًا

أعلن الإعلامي أحمد حسن عن موقف النادي الأهلي من اللاعب مروان عثمان، المعار إلى صفوف الفريق من نادي سيراميكا كليوبترا خلال الفترة الماضية.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، نقلًا عن مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي: “مصدر: الأهلي أبلغ مروان عثمان بانتهاء إعارته وعودته لسيراميكا كليوباترا بعد لقاء المصري”.

وقد استقر الدنماركي ييس توروب المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على استبعاد يلسين كامويش مهاجم الفريق من حسابات مواجهة المصري البورسعيدي المقبلة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي القادمة

وتعد المباراة المرتقبة هي الأخيرة للمارد الأحمر في مشواره ببطولة الدوري خلال الموسم الجاري، حيث يفضل الجهاز الفني الاعتماد على العناصر الأكثر جاهزية من الناحية الفنية والبدنية، في ظل أهمية اللقاء ورغبة الفريق في إنهاء الموسم بصورة قوية.

جاء خروج كامويش من القائمة الفنية للمباراة بعدما تراجع ترتيبه في حسابات الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع اكتمال جاهزية عدد من اللاعبين في الخط الأمامي، إلى جانب رغبة المدرب في الحفاظ على التوازن الفني داخل التشكيل الأساسي.

ويواصل الأهلي استعداداته للمواجهة المرتقبة وسط حالة من التركيز داخل صفوف الفريق، أملا في تحقيق الفوز وإنهاء الموسم المحلي بنتيجة إيجابية ترضي جماهير القلعة الحمراء.