كامويش خارج حسابات الأهلي أمام المصري في ختام الدوري

استقر الدنماركي ييس توروب المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على استبعاد يلسين كامويش مهاجم الفريق من حسابات مواجهة المصري البورسعيدي المقبلة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعد المباراة المرتقبة هي الأخيرة للمارد الأحمر في مشواره ببطولة الدوري خلال الموسم الجاري، حيث يفضل الجهاز الفني الاعتماد على العناصر الأكثر جاهزية من الناحية الفنية والبدنية، في ظل أهمية اللقاء ورغبة الفريق في إنهاء الموسم بصورة قوية.

جاء خروج كامويش من القائمة الفنية للمباراة بعدما تراجع ترتيبه في حسابات الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع اكتمال جاهزية عدد من اللاعبين في الخط الأمامي، إلى جانب رغبة المدرب في الحفاظ على التوازن الفني داخل التشكيل الأساسي.

ويواصل الأهلي استعداداته للمواجهة المرتقبة وسط حالة من التركيز داخل صفوف الفريق، أملا في تحقيق الفوز وإنهاء الموسم المحلي بنتيجة إيجابية ترضي جماهير القلعة الحمراء.

موعد عودة توروب إلى القاهرة لقيادة الأهلي استعداداً لمواجهة المصري

يصل ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي إلى القاهرة اليوم الأحد، بعد رحلة سريعة إلى الدنمارك اضطر خلالها لمغادرة مصر بسبب ظروف أسرية.

كان توروب قد سافر عقب مواجهة الأهلي أمام إنبي مباشرة، من أجل حضور عزاء والد زوجته، على أن يعود سريعًا لاستكمال مهامه الفنية مع الفريق الأحمر.

ومن المنتظر أن يقود المدرب الدنماركي تدريبات الأهلي غدًا الاثنين، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي في الجولة الختامية من منافسات الدوري المصري الممتاز، والمقررة يوم 20 مايو الجاري.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي إلى تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة قبل اللقاء المرتقب، نظرا لأهمية المباراة في ختام مشوار الدوري هذا الموسم.