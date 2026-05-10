أنيس بوجلبان يصل القاهرة تمهيدا لتوليه إدارة الإسكاوتنج في الأهلي

يصل التونسي أنيس بوجلبان إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، لعقد جلسة خاصة مع مسئولي النادي الأهلي، من أجل وضع اللمسات النهائية على ترتيبات المرحلة المقبلة، والتي سيشهد خلالها توليه منصب مدير إدارة الإسكاوتنج بالنادي.



ومن المنتظر أن تشهد الجلسة مناقشة الهيكل الجديد للإدارة، وآليات العمل خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى تحديد الملفات الخاصة بمتابعة اللاعبين المحليين والأجانب، بما يتماشى مع خطة الأهلي لتدعيم صفوفه بعناصر مميزة خلال المواسم المقبلة.



ويأتي اختيار بوجلبان في ظل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها، سواء خلال مسيرته كلاعب أو عبر عمله الفني والإداري في السنوات الأخيرة، وهو ما دفع إدارة الأهلي للاستعانة به في تطوير منظومة اكتشاف المواهب والصفقات المستقبلية.



ويعد بوجلبان أحد الأسماء التي تحظى بارتباط جماهيري مع الأهلي، بعدما سبق له ارتداء القميص الأحمر وترك بصمة مميزة خلال فترة وجوده داخل القلعة الحمراء.

موعد عودة توروب إلى القاهرة لقيادة الأهلي استعداداً لمواجهة المصري



يصل ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي إلى القاهرة اليوم الأحد، بعد رحلة سريعة إلى الدنمارك اضطر خلالها لمغادرة مصر بسبب ظروف أسرية.

وكان توروب قد سافر عقب مواجهة الأهلي أمام إنبي مباشرة، من أجل حضور عزاء والد زوجته، على أن يعود سريعًا لاستكمال مهامه الفنية مع الفريق الأحمر.

ومن المنتظر أن يقود المدرب الدنماركي تدريبات الأهلي غدًا الاثنين، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي في الجولة الختامية من منافسات الدوري المصري الممتاز، والمقررة يوم 20 مايو الجاري.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي إلى تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة قبل اللقاء المرتقب، في ظل أهمية المباراة ضمن ختام مشوار الدوري هذا الموسم.



