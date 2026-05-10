قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيسة معهد العالم العربي: الإسكندرية رمز للتعددية الثقافية والتقارب المصري الفرنسي
كان السينمائي 79.. حجم الميزانية ومستقبل الذكاء الإصطناعي
قطر وباكستان تدعوان لدعم جهود السلام وإنهاء الحرب في المنطقة
محافظ المنوفية يجبر بخاطر طالب ويوقع له بكراسته
قرار حكومي بضم الدكتور إسلام عزام لعضوية مجلس إدارة هيئة الاستثمار
قطر والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون الدفاعي ودعم جهود الوساطة لخفض التصعيد في المنطقة
الزراعة: بدء صرف الأسمدة للموسم الزراعي الصيفي الكترونيا وإلغاء التعامل النقدي
الأمم المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا وتدعو لسلام دائم
الأزهر يوضح سن الأضحية من الأبقار والخراف والأعمار المقررة شرعا
ويطلب دعما.. السودان يطلع الجامعة العربية على تطورات التصعيد مع إثيوبيا
توقيت غريب.. مواعيد مباريات منتخب مصر في مونديال 2026
عقوبات قوية منتظرة على اتحاد العاصمة الجزائري بعد أحداث مباراة الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الاتحاد ضد الأهلي في ثاني مباريات نهائي دوري كرة السلة

الأهلي والاتحاد
الأهلي والاتحاد
عبدالله هشام

يلتقي فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري، نظيره النادي الأهلي، اليوم الأحد، في ثاني مباريات الدور النهائي ببطولة دوري كرة السلة للرجال للموسم الرياضي 2025-2026.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وتقام مباريات الدور النهائي بنظام best of 5 حيث يحصل على اللقب الفريق الفائز في 3 مباريات.

وانتهت المباراة الأولى بفوز النادي الأهلي على الاتحاد بنتيجة 68-66.

وفيما يلي مواعيد باقي مباريات السلسلة:

المواجهة الثالثة ستجمع الفريقين على صالة الدكتور حسن مصطفى يوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من مايو في الثامنة مساءً، بينما تقام المباراة الرابعة، في حالة اللجوء لها، في نفس الصالة يوم الجمعة الخامس عشر من مايو في الثامنة مساءً.

وأخيرًا، في حالة اللجوء لمباراة خامسة، فستقام في صالة برج العرب بالإسكندرية يوم الأحد الموافق السابع عشر من مايو في تمام الخامسة مساءً.

وكان الأهلي قد تأهل للمباراة النهائية وذلك عقب الفوز على المصرية للاتصالات في مباراة نصف النهائي، فيما فاز في الدور ذاته الاتحاد السكندري على نظيره الزمالك.

وتُذاع مباريات دوري أليانز مباشرةً عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب 

الاتحاد السكندري النادي الأهلي الأهلي دوري كرة السلة للرجال الأهلي والاتحاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل دكتور ضياء العوضي

ضحية جديدة لـ «نظام الطيبات» .. شاب يروي تفاصيل مأساوية بعد وفاة صديقه

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

دواجن وبيض

أخيرًا تراجعت.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

مرتبات

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

موتوسيكلان طلاب مغتربين يختفيان ويتركان حلما معلقا.. والضحايا يروون التفاصيل

سرقة حلم طالبين مغتربين بجامعة حلوان .. تفاصيل مأساوية بعد ضياع مصدر إكمال دراستهم

الدعم النقدي بدل العيني.. هل ينجح في تخفيف الأعباء؟

وداعا بطاقات التموين قريبًا.. الحكومة تقترب من حسم الملف الأكثر حساسية في منظومة الدعم

عمرو دياب ويسرا

مبحبش حد يقولي كده.. عمرو دياب يعلق على إحراجه لـ يسرا

جنيهات ذهب

فوق مستوى الـ 56 ألفًا.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 10-5-2026 في مصر

ترشيحاتنا

المتحف المصري الكبير

الآثار: وصف المتحف المصري الكبير بـ”الهرم الرابع” يعكس قيمته الحضارية العالمية

إيران

التلفزيون الإيراني: الحرس الثوري يقدم لخامنئي تقريرا عن جاهزية القوات المسلحة

المساعدات

الهلال الأحمر يطلق القافلة 192 بحمولة أكثر من 4 آلاف طن مساعدات للفلسطينيين

بالصور

إزالة 81 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

جريت تانج الكهربائية .. بي واي دي تحصد 100 ألف طلب خلال أسبوعين

جريت تانج
جريت تانج
جريت تانج

فيديو

جولة

حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

فيديو الشرقية

هدّد زوجته واتهمها بالخيـ ـانة .. تفاصيل فيديو السـ.كـين بالشرقية تُثير الجدل | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد