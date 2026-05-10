موعد مباراة الاتحاد ضد الأهلي في ثاني مباريات نهائي دوري كرة السلة

يلتقي فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري، نظيره النادي الأهلي، اليوم الأحد، في ثاني مباريات الدور النهائي ببطولة دوري كرة السلة للرجال للموسم الرياضي 2025-2026.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وتقام مباريات الدور النهائي بنظام best of 5 حيث يحصل على اللقب الفريق الفائز في 3 مباريات.

وانتهت المباراة الأولى بفوز النادي الأهلي على الاتحاد بنتيجة 68-66.

وفيما يلي مواعيد باقي مباريات السلسلة:

المواجهة الثالثة ستجمع الفريقين على صالة الدكتور حسن مصطفى يوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من مايو في الثامنة مساءً، بينما تقام المباراة الرابعة، في حالة اللجوء لها، في نفس الصالة يوم الجمعة الخامس عشر من مايو في الثامنة مساءً.

وأخيرًا، في حالة اللجوء لمباراة خامسة، فستقام في صالة برج العرب بالإسكندرية يوم الأحد الموافق السابع عشر من مايو في تمام الخامسة مساءً.

وكان الأهلي قد تأهل للمباراة النهائية وذلك عقب الفوز على المصرية للاتصالات في مباراة نصف النهائي، فيما فاز في الدور ذاته الاتحاد السكندري على نظيره الزمالك.

وتُذاع مباريات دوري أليانز مباشرةً عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب