اليوم.. سيدات يد الأهلي يواجه الشمس في بطولة الدوري

يواجه الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي فريق الشمس اليوم، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري.

ويعقد محمد عادل، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، محاضرة فنية قبل بداية المباراة للتأكيد على عدد من الأمور الفنية والبدنية والمهام المطلوبة من كل لاعبة خلال المباراة.

وتقام المباراة على صالة الأمير عبدلله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، في الخامسة مساءً، ويسعى الأهلي لتقديم عروضه المميزة في البطولة بعد حسم اللقب قبل نهاية البطولة بجولتين.

وكان فريق سيدات يد الأهلي قد حسم لقب الدوري أمس عقب الفوز على سبورتنج بنتيجة 29-22، ليتوج باللقب دون انتظار لبقية جولات البطولة.