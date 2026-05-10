هل نحن أمام جائحة جديدة مثل كورونا بسبب هانتا؟ متحدث الصحة يوضح الحقائق
الرئيس الفرنسي يخطف الأنظار ويمارس رياضة الجري في الإسكندرية
بدر عبد العاطي: دعم المفاوضات الأمريكية الإيرانية ضرورة لخفض التصعيد
الجامعة العربية تدعو لحماية الصحفيين الفلسطينيين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الإعلام
الصحة العالمية : خطر "هانتا" لا يزال منخفضا وأنه ليس كوفيد آخر
إندونيسيا: مصرع شخصين يحملان الجنسية السنغافورية عقب ثوران بركان جبل "دوكونو"
الأرصاد تحذر من موجة حارة متصاعدة خلال الأسبوع.. ودرجات الحرارة تواصل الارتفاع على أغلب الأنحاء
السفينة السياحية الموبوءة بفيروس "هانتا" تصل إلى تنريفي الإسبانية
وكيل تعليم أسيوط يتفقد التوسعات بمدارس البداري للقضاء على الفترة المسائية
بتحلم بالسفر لأوروبا.. أهم الخطوات للحصول على فيزا شنجن من مصر
بلد الأمن والأمان.. ماكرون وزوجته يجريان في شوارع الإسكندرية
محافظ أسيوط: تكثيف حملات التوعية وإنذار المخالفين للإسراع في إنهاء إجراءات التصالح
رياضة

105 عاماً لـ أعرق المسابقات كأس مصر.. تقاسم اللقب مرتين وخسارة الأهلي بسداسية الأبرز

يسري غازي

يشهد ملعب القاهرة الدولي في الثامنة والنصف من مساء اليوم (الأحد) نهائي النسخة رقم 94 لكأس مصر بين بيراميدز وزد اف سي بصافرة الحكم الدولي محمد معروف.

كلا الطرفين يأمل في التتويج بلقب أعرق البطولات في أفريقيا والوطن العربي ’ بيراميدز للمرة الثانية في تاريخه وزد اف سي للمرة الأولى ’ علماً بأنهما يخوضان المباراة النهائية لبطولة كأس مصر وجهاً لوجه للمرة الثانية في المواسم الثلاث الأخيرة بعد أن التقيا وجهاً لوجه في نهائي نسخة 2023 – 2024 وتمكن "السماوي" من التتويج بأول لقب في تاريخه.

وبهذه المناسبة يستعرض (الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم) أرقام الفريقين في هذه النسخة بالإضافة لتاريخ وإحصاءات البطولة:

- تجاوز بيراميدز أندية مسار ’ الجونة ’ بتروجت وإنبي في طريقه للنهائي الخامس في تاريخه.

- تخطى زد اف سي أندية ألو إيجيبت ’ المصري’ حرس الحدود وطلائع الجيش حتى الوصول للنهائي للمرة الثانية في تاريخه.

- أحرز بيراميدز 11 هدفاً خلال مسيرته في هذه النسخة عن طريق لاعبين 6 لاعبين هم: مصطفى "زيكو" ومحمود "زلاكه" (3 أهداف) ’ ناصر ماهر (هدفين) وعبد الرحمن مجدي ومروان حمدي ومصطفى فتحي (هدفاً واحداً) ولم تهتز شباك الفريق على الإطلاق.

- سجل زد اف سي 5 أهداف خلال مشواره في النسخة الحالية عبر 4 لاعبين أيضاً هم: الموريتاني ماتا ماجاسا (هدفين) ومحمود صابر ورأفت خليل وأحمد عادل "ميسي (هدفاً واحداً) واستقبلت شباكه هدفين أحدهما جاء بطريق الخطأ في لقاء طلائع الجيش في نصف النهائي عبر المدافع عبد الله بكري.

- سبق لبيراميدز أن واجه زد اف سي في نهائي النسخة رقم 92 (2023 – 2024) وتفوق بهدف سجله مهاجمه الكونغولي فيستون مايلي في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

  انطلقت النسخة الأولى للبطولة في نفس سنة تأسيس الاتحاد المصري 1921 تحت مسمى كأس الأمير فاروق.

- الزمالك أول فريق يتوج باللقب بفوزه على الاتحاد السكندري (5 – 0) بتاريخ 21 أبريل 1922.

- 24 تمكنوا من التأهل لنهائي البطولة و13 منهم نجحوا في التتويج باللقب.

- فاز الأهلي باللقب 39 مرة آخرها في النسخة رقم 91 موسم 2022 – 2023 عندما تفوق على الزمالك (2 – 0) بالعاصمة السعودية الرياض.

-  أحرز الزمالك اللقب 29 مرة أخرها في النسخة السابقة عندما تفوق على بيراميدز بركلات الترجيح بعد التعادل (1 – 1).

-  بخلاف القطبين الكبيرين نجح الثنائي العريق الاتحاد والترسانة في التتويج باللقب 6 مرات لكلاً منهما.

-  حقق المقاولون العرب الكأس ثلاث مرات والأولمبي والإسماعيلي وانبي وحرس الحدود مرتان’ مقابل مرة واحدة للرباعي الترام السكندري والقناة والمصري وبيراميدز.

-  الأهلي أول فريق ينجح في الفوز باللقب مرتين متتاليتين في نسختي 1923 – 1924 و1924 - 1925 على حساب السكة الحديد والاتحاد السكندري بعد خوضه لقاء أعادة في المرتين.

-  تم اقتسام اللقب بين الأهلي والزمالك في نسخة 1942 - 1943 (لم يُلعب النهائي) وموسم 1957 -1958 بعد أن تعادلا في اللقاء الأول (0 – 0) وفي لقاء الإعادة 2 – 2).

-  نادي السكة الحديد تأهل لنهائي البطولة 7 مرات لكنه لم يتمكن من الفوز بأي لقب’ يليه المحلة الذي ضرب موعداً في النهائي 6 مرات دون أن ينجح في الفوز بأي منها.

- 11 مرة ألغيت فيها البطولة أو لم تستكمل لأسباب مختلفة آخرها في نسخة 2011 – 2012 بسبب توقف النشاط الكروي بعد واقعة ملعب بورسعيد.

- سجل جميل عثمان لاعب الزمالك أول هدف في المباراة النهائية أمام الاتحاد السكندري في نهائي النسخة الأولى.

- أخر هدف كان في نهائي النسخة رقم 93 من نصيب ناصر منسي مهاجم الزمالك عند الدقيقة 78 وأدرك به التعادل لفريقه بعد أن تقدم أحمد عاطف "قطة" لبيراميدز في الدقيقة 29.

- فوز الزمالك على الأهلي والأهلي على الترسانة (6 – 0) في نهائي نسختي 1943 - 1944 و1949 -1950 كانا الأكبر في المباراة النهائية.

- حُسم اللقب بركلات الترجيح للمرة الأولى عام 81 عندما تفوق الأهلي على المقاولون العرب بثلاث ركلات مقابل واحدة بعد التعادل بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي.

- نهائي نسختي 1997 -  1998 و2006 - 2007 شهدا أكبر عدد من الأهداف بفوز المصري على المقاولون (4 – 3) والأهلي على الزمالك بنفس النتيجة.

