إيناس مظهر ومصطفى عزام يسلمان فريق مسار كأس مصر للكرة النسائية والميداليات الذهبية ودرع الدوري

توج فريق سيدات نادي مسار لقب بطولة كأس مصر لكرة القدم النسائية بعد الفوز على فريق نادي وادي دجلة بنتيجة 3 - 2، في مباراة نهائي كأس مصر لكرة القدم النسائية والتي أقيمت مساء اليوم بملعب رقم 1 باستاد الدفاع الجوي.

وقامت إيناس مظهر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على الكرة النسائية، ومصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد، بتسليم الفريق الكأس والميداليات الذهبية ودرع بطولة الدوري، احتفالاً بحصد الثنائية المحلية هذا الموسم.

الشوط الأول

وانتهى الشوط الأول للقاء بتقدم فريق وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، لكن فريق مسار تمكن من قلب الطاولة في الشوط الثاني ليحول تأخره إلى انتصار بثلاثية مقابل هدفين.

التتويج بالكأس

وبهذا الفوز توج فريق مسار بلقب بطولة كأس مصر لكرة القدم النسائية، ليحصد بذلك الثنائية المحلية بعدما سبق وحسم لقب دوري الكرة النسائية عن الموسم الحالي لصالحه.

طاقم الحكام

وأدار مباراة مسار ووادي دجلة في نهائي كأس مصر لكرة القدم النسائية طاقم حكام قادته المُحكمة الدولية شاهندا المغربي وعاونها ضمن طاقم حكام اللقاء كل من: مي حسن مساعد أول، ونادين محمد مساعد ثان، وآية خالد عنتر حكما رابعا.

