فاز على دجلة بثلاثية.. نادي مسار بطلا لـ كأس مصر للكرة النسائية

توج فريق الكرة النسائية بنادى مسار بطلا لبطولة كأس مصر عقب الفوز على نظيره وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على الملعب الفرعى باستاد الدفاع الجوى في نهائي البطولة.

أحرزت نهى ممدوح هدف التقدم لفريق وادى دجلة قبل أن تضاعف نادية رمضان النتيجة بالهدف الثانى، لكن مسار قلص الفارق بهدف اللاعبة فرح لينتهى الشوط الأول بتقدم وادى دجلة بهدفين مقابل هدف.

وأدارت المباراة النهائية الحكمة شاهندا المغربى وتعاونها كل من مى حسن ونادين محمد مساعدتين، وآية خالد عنتر كحكم رابع.

وقامت إيناس مظهر المشرف على الكرة النسائية كأس مصر لصالح نادي مسار.

مشوار وادي دجلة

بدأ فريق وادى دجلة الكأس بفوز مهم على فريق زد، قبل أن يطيح بالأهلى حامل اللقب بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما، فى إطار نصف نهائى كأس مصر للكرة النسائية، حيث تقدمت أميرة رفاعى لوادى دجلة، وتعادلت لولو نصر للأهلى، قبل أن يحسم وادى دجلة المباراة لصالحه بهدف ثانٍ، ويتأهل إلى نهائى كأس مصر.

مشوار مسار

بدأ فريق مسار كأس مصر بالفوز على الزمالك، قبل أن يتأهل للنهائى بعد الفوز على فريق مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما فى إطار نصف نهائى كأس مصر للكرة النسائية، جاء هدفا مسار عن طريق ياسمينا ونور عبد الواحد، بينما قلصت النتيجة فاطمة رجب لمودرن سبورت، ولكن المباراة انتهت لصالح مسار 2 /1.

جدير بالذكر أن النادى الأهلى هو حامل اللقب فى الموسم الماضى، بعدما حقق كأس مصر على حساب مسار فى المباراة النهائية.