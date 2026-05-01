المشرف على الكرة بنادي مسار: لسنا طرفا في أزمة بروكسي مع محمود وفا

قال إسلام مجاهد المشرف على الكرة بنادي مسار، إن فريقه كان متقدم في النتيجة على بروكسي، والجهاز الفني لفريق بروكسي كان معترض على عدم احتساب ركلة جزاء.

وتابع عبر برنامج مودرن سبورتس على شاشة Modern Mti: محمد حامد مدرب بروكسي كان معترضًا على الحكم محمود وفا، ونادي مسار ولاعبيه لم يعترضوا مطلقا على الحكم.

وأضاف: لن أعلق على قرارات التحكيم، ومن حق كل نادٍ أن يتحدث عما يريد ويدافع عن حقوقه، لازال لدينا مباريات هامة ونسعى لتحقيق الفوز من أجل الصعود للممتاز.

وأشار إلى أن ناديه لم يكن طرفًا في أي أزمة مع الحكم محمود وفا.