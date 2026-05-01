تقارير: ترامب يتجه لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن إيران

نقلت شبكة NBC News عن مسؤول أمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المتوقع أن يتخذ قراراً بشأن الملف الإيراني خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق ما أفادت به “القاهرة الإخبارية”.



وأشار المسؤول إلى أن ترامب لا يرغب في تأجيل زيارته المرتقبة إلى الصين مرة أخرى، موضحاً أن زيارته المقررة في منتصف مايو قد تلعب دوراً في صياغة قراره النهائي بشأن إيران.



وفي السياق ذاته، أوضح تقرير سابق أن الإدارة الأمريكية تواصل بحث عدد من الخيارات الاستراتيجية للتعامل مع الملف الإيراني، في ظل تأكيد واشنطن المستمر على عدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي، إلى جانب استمرار التنسيق مع الحلفاء في ما يتعلق بالتحركات البحرية والضغوط المفروضة على إيران.



كما أشارت تقارير إعلامية إلى أن ترامب سيتلقى إحاطة أمنية مهمة من قيادة عسكرية أمريكية، تتضمن عدة سيناريوهات محتملة، من بينها خيارات عسكرية محدودة تستهدف البنية التحتية الإيرانية، بهدف تحقيق تأثير سريع ومباشر.