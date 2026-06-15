بدء أعمال تركيب إشارة مرورية أمام شارع البحرية بالإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية البدء في أعمال الحفر اللازمة لتركيب إشارة مرورية بشارع مصطفى كامل أمام شارع البحرية، وذلك بالحارتين القبلية والبحرية، وذلك في إطار حرص المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية على الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين وتحسين منظومة المرور بالمحافظة.

دراسة مرورية متكاملة لتركيب الإشارة

جاء اتخاذ هذا الإجراء عقب دراسة مرورية متكاملة أعدها قسم التخطيط والبحوث الفنية بإدارة مرور الإسكندرية، شملت تحليل الكثافات المرورية وأعداد المشاة بالمنطقة، إلى جانب مراجعة معدلات ونوعية الحوادث المرورية التي شهدها التقاطع خلال فترات متفاوته عقب أعمال تطوير وتوسعة الطريق، حيث أوصت الدراسة بضرورة تركيب إشارة إلكترونية لعبور المشاة بما يسهم في رفع مستويات السلامة والأمان لمستخدمي الطريق.

وتعمل محافظة الإسكندرية على تعزيز السلامة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين، من خلال تنظيم حركة السير ورفع معدلات الأمان لمستخدمي الطريق من المركبات والمشاة بهذا التقاطع الحيوي، بما يضمن توفير بيئة أكثر أمانًا لمستخدمي الطريق.

وتؤكد المحافظة استمرار جهود المحافظة في رصد احتياجات المواطنين والاستجابة الفورية للمطالب التي تسهم في تحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، بما يحقق مزيدًا من الانسيابية والأمان للحركة المرورية بمختلف أنحاء المحافظة.