نجم بلجيكا السابق: مصر تملك أسلحة هجومية مميزة.. والشياطين الأوفر حظًا قبل المواجهة المرتقبة

تحدث أوليفير دي شاخت نجم منتخب بلجيكا السابق، عن المواجهة المنتظرة بين منتخبي مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن اللقاء لن يكون سهلًا على أي من الطرفين، رغم ترشيحه المنتخب البلجيكي لتحقيق الفوز.

قال دي شاخت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي عبر زووم في التغطية الخاصة لكأس العالم 2026 عبر قناة «صدى البلد»: «مباراة مصر وبلجيكا ستكون صعبة للغاية. المنتخب المصري يمتلك فرصة في المباراة بالتأكيد، خاصة إذا ظهر محمد صلاح بأفضل مستوياته. لقد مر بموسم شاق للغاية، ولذلك لا أستطيع الجزم بمستواه الحالي أو درجة جاهزيته الفنية، وهذا يضع بعض علامات الاستفهام قبل المباراة».

وأضاف: «لكن في الوقت نفسه، مصر لا تعتمد على محمد صلاح فقط. هناك محمود حسن تريزيجيه، وأنا أعرفه جيدًا منذ فترته مع أندرلخت. إنه لاعب مميز للغاية، يمتلك قدرات كبيرة في المواجهات الفردية، ويجيد المراوغة وصناعة الفارق، وأراه من أفضل اللاعبين القادرين على تغيير مجرى المباريات بلمسة واحدة».

وتابع: «هناك أيضًا عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، وهو عنصر هجومي خطير للغاية. عندما أنظر إلى منتخب مصر أجد أن أبرز نقاط قوته تكمن في الخط الأمامي، بينما أرى أن خط الوسط والدفاع يتمتعان بالتنظيم والجودة، لكنهما لا يضمان عناصر استثنائية بنفس مستوى الأسماء الموجودة هجوميًا».

وعن المنتخب البلجيكي، قال ديشاخت: «بلجيكا تملك مجموعة كبيرة من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق، ولذلك أعتبرها المرشح الأقرب للفوز. الفريق يعيش فترة جيدة من الناحية المعنوية، كما أن جاهزية اللاعبين مرتفعة قبل انطلاق البطولة».

وأردف: «كيفن دي بروين يمثل عنصرًا مهمًا للغاية، وكذلك جيريمي دوكو الذي أتوقع أن يحاول المنتخب المصري الحد من خطورته. لكن قوة بلجيكا لا تقتصر على دوكو فقط، فهناك روميلو لوكاكو ولياندرو تروسارد أيضًا، وهو ما يجعل المهمة معقدة للغاية أمام المنتخب المصري».

واختتم تصريحاته قائلًا: «أعرف جيدًا قدرات لاعبي مصر في الخط الأمامي، لكنني لا أملك معلومات كافية عن بقية المراكز. رغم ذلك، أرى أن مصر منتخب قوي ويستحق كامل الاحترام من جانب بلجيكا. وإذا نجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز، فأعتقد أنه سيكون المرشح الأبرز لصدارة المجموعة، لأنه من وجهة نظري ثاني أقوى منتخباتها بعد بلجيكا».