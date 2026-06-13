قرار مفاجئ من منتخب بلجيكا قبل مواجهة مصر في كأس العالم

كشفت تقارير صحفية، عن قرار مفاجئ من المنتخب البلجيكي قبل مواجهة مصر، ضمن منافسات كأس العالم.

ويواجه منتخب مصر نظيره بلجيكا، يوم الاثنين المقبل، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار الجولة الأولى بدور المجموعات.

ووفقًا لـ صحيفة "nieuwsblad" البلجيكية، إن هناك محاولة جديدة من منتخب بلجيكا لمنع " الجواسيس المصريين " قبل مباراة الفراعنة في كأس العالم 2026.

وأوضحت أن منتخب بلجيكا قام بتغطية المران بالستائر لمنع تسريب أي خطة بالنسبة له قبل خوض مواجهة مصر.

مجموعة مصر

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة برفقة كل من مصر وبلجيكا وإيران ونيوزيلندا.