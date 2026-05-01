توتر عبر الأطلسي .. هند الضاوي : ترامب يهاجم وبريطانيا ترد بدبلوماسية هادئة

قالت الإعلامية هند الضاوي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواصل توجيه انتقادات لاذعة لأوروبا، مع تركيز واضح على بريطانيا، مشيرة إلى أن تصريحاته اتسمت بالسخرية والتقليل من شأن القيادات الأوروبية، فضلًا عن التشكيك في قدرات الجيوش الأوروبية.

زيارة الملك تشارلز الثالث

وأوضحت، خلال تقديمها برنامج حديث القاهرة على قناة القاهرة والناس، أن زيارة الملك تشارلز الثالث إلى الولايات المتحدة جاءت في إطار محاولة تهدئة الأجواء وإعادة بناء التفاهم بين البلدين، في ظل وجود تباينات واضحة في الرؤى السياسية.

التغيرات الدولية المتسارعة

وأضافت أن بريطانيا تنظر إلى نفسها كقوة تاريخية ذات ثقل عالمي، وهو ما يجعل أي تصريحات مسيئة من هذا النوع شديدة الحساسية، خاصة في ظل التغيرات الدولية المتسارعة.

تاريخ طويل من التعاون

وأشارت إلى أن العلاقة بين لندن وواشنطن تقوم على تاريخ طويل من التعاون والتأثير المتبادل، ما يزيد من أهمية الحفاظ على توازنها السياسي والدبلوماسي.

واختتمت بأن الملك تشارلز اختار الرد بأسلوب راقٍ وهادئ، عاكسًا ما وصفته بـ“لغة الملوك”، حيث حملت رسالته دلالات سياسية واضحة دون الدخول في مواجهات مباشرة أو تصعيد إعلامي.