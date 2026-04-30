وزير الدفاغ الأمريكي : لا نحتاج إلى موافقة الكونجرس على صلاحيات الحرب ضد إيران

صرح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث بأنه يعتقد أن إدارة ترامب لا تحتاج إلى الحصول على تفويض من الكونجرس لشن حرب ضد إيران، لأن أي مهلة قانونية محتملة "تتوقف" بسبب وقف إطلاق النار الساري.

بموجب قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، أمام الإدارة الرئاسية 60 يومًا من تاريخ إخطار الكونجرس باستخدام القوة العسكرية إما لوقف الحملة العسكرية أو للحصول على إذن بمواصلة القتال. وتنتهي هذه المهلة، المتعلقة بالحرب مع إيران، بنهاية هذا الأسبوع.

لكن هيجسيث قال، أثناء إدلائه بشهادته أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، إن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، الذي دخل حيز التنفيذ في 8 أبريل، يعني أن الإدارة لا تحتاج حاليًا إلى موافقة الكونجرس على الرغم من الحصار البحري المفروض على إيران.

أوضح هيجسيث ردًا على سؤال من السيناتور الديمقراطي عن ولاية فرجينيا، تيم كين: "في نهاية المطاف، أترك القرار للبيت الأبيض ومستشاره القانوني في هذا الشأن؛ ومع ذلك، نحن في حالة وقف إطلاق نار حاليًا، وهو ما يعني، حسب فهمنا، توقف عداد الستين يومًا في حالة وقف إطلاق النار".

وأجاب كين: "لا أعتقد أن القانون يدعم ذلك"، مضيفا أن انتهاء عداد الستين يومًا "سيطرح مسألة قانونية بالغة الأهمية للإدارة هناك".