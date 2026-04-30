ترامب يهاجم مستشار ألمانيا: فشل في أوكرانيا ومشغول بملفات خارجية على حساب أزمات الداخل

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة إلى مستشار ألمانيا، داعياً إياه إلى تخصيص مزيد من الوقت لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بدلاً من التدخل في ملفات دولية أخرى.

وقال ترامب إن المستشار الألماني “عاجز تماماً” عن تحقيق أي تقدم في ملف الحرب، مطالباً إياه بالتركيز على إصلاح الأوضاع الداخلية في بلاده، خاصة في ما يتعلق بملفي الهجرة والطاقة، اللذين وصفهما بأنهما من أبرز التحديات التي تواجه ألمانيا حالياً.

وأضاف أن على برلين تقليل تدخلها في الجهود الرامية إلى التعامل مع التهديد النووي الإيراني، معتبراً أن هذه التحركات من شأنها أن تجعل العالم، بما في ذلك ألمانيا، “مكاناً أكثر أماناً”.

وتأتي تصريحات ترامب في ظل تصاعد التوترات الدولية، وتزايد الانتقادات المتبادلة بين قادة الغرب بشأن إدارة الأزمات العالمية، خاصة الحرب في أوكرانيا والملف النووي الإيراني.