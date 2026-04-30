تصريحات ترامب تُشعل التوتر .. وهند الضاوي : تشارلز ردّ بـ دبلوماسية الملوك

قالت الإعلامية هند الضاوي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتبع نهجًا متكررًا في توجيه انتقادات حادة وساخرة تجاه أوروبا، مع تركيز ملحوظ على بريطانيا، مشيرة إلى أن تصريحاته تضمنت تقليلًا من مكانة القيادات الأوروبية وقدرات جيوشها.

إعادة ترتيب العلاقات بين البلدين

وأوضحت، خلال تقديمها برنامج حديث القاهرة على قناة القاهرة والناس، أن زيارة الملك تشارلز الثالث إلى الولايات المتحدة جاءت في إطار محاولة لاحتواء التوتر وإعادة ترتيب العلاقات بين البلدين، في ظل تباين واضح في المواقف السياسية.

التصريحات الأمريكية المتكررة

وأضافت أن التصريحات الأمريكية المتكررة تمثل تحديًا لبريطانيا، التي تنظر لنفسها كقوة تاريخية كبرى، معتبرة أن هذه الإهانات تحمل أبعادًا سياسية ورمزية حساسة، خاصة في ظل التغيرات الدولية الحالية.



وأشارت إلى أن لندن ترى في علاقتها مع واشنطن امتدادًا لتاريخ طويل من التأثير والدعم، وهو ما يزيد من حساسية الموقف تجاه أي تصريحات مسيئة.



واختتمت بأن الملك تشارلز اختار الرد بأسلوب هادئ يعكس ثقل الدولة البريطانية، حيث جاء ردّه “بلغة الملوك”، في رسالة دبلوماسية تحمل دلالات قوية دون الانجرار إلى تصعيد مباشر.